به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان درباب اهمیت نمازجمعه اظهارکرد: دراهمیت نمازجمعه همین بس که خداوند در قرآن سوره ای را به نام جمعه نازل کرده است و در ثواب شرکت در نمازجمعه نیز آیات و و روایات زیادی وارد شده است.

وی افزود: پیامبر در طول عمر مبارکشان نماز جمعه را اقامه کردند.

وی با اشاره به اینکه در زمان خلفا شرایط اقامه نماز جمعه ایجاد نشد گفت: اما در زمان حضرت علی (ع) اقامه نمازجمعه کردند که بعد از ایشان باز هم شرایط برای برقراری نماز جمعه واقعی وجود نداشت.

مهاجریان مقدم تصریح کرد: پس از حدود هزار و ۴۰۰ سال، جمهوری اسلامی ایران با همکاری مردم در اولین فرصت نمازجمعه ای که شرایط لازم را دارد برگزار کرد که امام خمینی (ره) اقامه نمازجمعه را یکی از دستاورهای مهم انقلاب نام بردند.

حجت الاسلام مهاجریان مقدم افزود: اگر نمازهای جمعه نبود انقلاب ما با دشمنی دشمنان در وضعیت کنونی قرار نداشت.

خطیب جمعه طبس در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ادامه جنایات رژیم منحوس صهیونیستی جلوگیری از نمازجمعه و سایر نمازها در مسجد الاقصی انجام می شود که توطئه های این رژیم است که مسجد الاقصی را از آن خود کند.

مهاجریان ادامه داد: این جنگ با مسلمان است که سردمداران برخی کشورها دستشان در دست توطئه گران است و جهان اسلام نباید بگذارد چنین توطئه ای اتفاق بیفتد.

وی گفت: امریکا تحریم های جدیدی در نقض صریح برجام انجام داده است که ازنظر کمی و کیفی در تاریخ امریکا سابقه ندارد که نشان از عهد شکنی امریکایی هاست.

وی افزود: اهدافی که امریکا از این تحریم ها دارد شامل تحریم های موشکی بالستیک و نهادهای حقیقی و حقوقی است که درتوسعه این سامانه دخیل است.

خطیب جمعه طبس با اشاره به تحریمهای جدید تروریستی که سپاه را نشانه رفته است، گفت: هدف دارند دارایی های این نهاد را بلوکه کنند و تحریم های تسلیحاتی و تحریم های حقوق بشری را نیز شدیدتر کرده اند.

وی تاکید کرد: راه چاره برای جلوگیری از این تحریم های جدید امریکا حمایت همه جانبه از مقاومت اسلامی، تاکید قولی و عملی برای استعدادهای داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، روشنگری و افشای چهره واقعی امریکا، آگاهی عمومی نسبت به اهداف شوم امریکا و رژیم صهیونیستی، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی درکشور است.

حجت الاسلام مهاجریان گفت: در این مسیر فرماندهان ارشد سپاه به دیدار رئیس جمهور محترم رفتند که از این اقدام تقدیر و تشکر می شود.

۵ مرداد روز کارآفرینی و روز آموزش های فنی و حرفه ای که در از بین بردن بیکاری میتواند نقش آفرین باشد، روز تجلیل از امام زادگان که مردم طبس از این نعمت متنعم هستند و برنامه های خوبی در این راستا انجام می شود، روز بزرگداشت احمدبن اسحاق، سالروز ارتحال اسوه تقوا و اخلاص آیت الله مشکینی، روز اهدای خون و روز شیر مادر، سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری و سالروز انتخاب مجلس خبرگان رهبری از دیگر محورهای سخنان خطیب جمعه طبس بود.