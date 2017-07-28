به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین توسلی، در خطبه های نماز جمعه امروز پردیس طی سخنانی ضمن رد دنیا پرستی و حب دنیا، گفت: متاسفانه کار انسان به جایی می رسد که به جای خداپرستی، دنیاپرستی پیش می گیرند، این امر بسیار مذموم است.

وی با برشمردن افراد دنیاپرست، گفت: دنیاپرستان خلاف ادب و اخلاق به دیگران ظلم می کنند، عذرخواهی دیگران را نمی پذیرند، از دیگر ویژگی های این افراد کسالت در عبادت است، موقع کار دنیوی شاد و شجاع هستند اما در موقع طاعت کسل هستند، به مرگ فکر نمی کند، آرزوهای ۱۰۰ ساله دارند.

امام جمعه پردیس سپس به روز امام زادگان اشاره کرد و گفت: باید هرچه در توان داریم برای بزرگداشت حرم امام زادگان تلاش کنیم.

وی به جنایات وحشیانه صهیونیست ها در مسجد الاقصی اشاره کرد و گفت: این ها راه مسجد الاقصی را سد کرده و مانع اقامه نماز در مسجد الاقصی شدند، در همین دو هفته بیش از ۴۰۰ نفر را مجروح کردند، اما در نهایت رژیم صهیونیستی مجبور به باز کردن درب مسجد الاقصی شد، این اعمال را محکوم می کنیم.

توسلی به تصویب قانون تحریم علیه ایران، روسیه و کره شمالی در امریکا اشاره کرد و گفت: این تحریم ها بسیار جامع است و نیاز به تحلیل های عمیق دارد، یکی از موارد تحریم موشکی ایران، تحریم تسلیحاتی ایران، تحریم حقوق بشری و نیز تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است و خود امریکایی ها آن را قانون تحریم جامع نامیده اند، ما امروز در یک مصاف شدید با امریکای عهد شکن داریم، باید به وظیفه خود در این قبال عمل کنیم.

وی در ادامه به سالروز اقامه نماز جمعه اشاره کرد و گفت: اقامه نماز جمعه با دستور امام(ره) راه افتاد، نماز جمعه بالاترین عبادت است، علمای ما رسالات بسیاری بر افضل بودن نماز جمعه بر تمام عبادات نوشتند، امروز حدود ۹۰۰ شهر کشور دارای نماز جمعه است، نماز جمعه از ابتدا تا به امروز با تقدیم شهدا و جانبازان فراوان در بین ائمه جمعه داریم و نیز شهدای محراب فراوانی تقدیم شده است، یکی از افراد برجسته و شاخص که در نهاد نماز جمعه خدمت کردند، آیت الله مشکینی، آیت الله مدنی و آیت الله دستغیب بودند.

امام جمعه پردیس گفت: نماز جمعه در بومهن و در شهرستان پردیس از سال ۷۵ اقامه شده و ۲۱ سال سابقه دارد، نماز جمعه وحدت بخش و دشمن شکن است، در نماز جمعه تمامی نهادهای قانونی از جمله قوه مجریه و قوه مقننه مورد حمایت و تایید هستند و هیچکس حق ندارد نهادی را در نماز جمعه تخریب کند، حرام شرعی است، بله البته ممکن است، نقدی باشد، در نماز جمعه همه سلایق و گرایشات سیاسی می توانند به راحتی شرکت کنند.

وی گفت: نماز جمعه نه به «راست» گرایش دارد و نه به «چپ» ، خیر، البته نماز جمعه خط قرمزهایی دارد، اگر کسی به دین و ولایت فقیه توهین کند، راهی در نماز جمعه ندارد، ما با منافقین و اهالی فتنه هیچ قرابتی نداریم، نماز جمعه تریبون نظام و جایگاه ولایت فقیه است و باید شان نماز جمعه حفظ شود.

بر اساس این گزارش در پایان خطبه ها نیز ار فعالان ستاد نماز جمعه شهرستان پردیس تقدیر شد.