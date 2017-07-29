موزه تخصصی دشت مرودشت راه اندازی شود

مسعود رضایی منفرد در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه راه اندازی این موزه ضروری است ، گفت: باید آثار و اقلامی که در محوطه های تاریخی دشت مرودشت کشف می شود در یک موزه تخصصی نگهداری شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اقلام و اشیای تاریخی بسیاری از دشت مرودشت کشف شده که در گنجینه موزه تخت جمشید نگهداری می شود، افزود: این آثار تاریخی وفرهنگی باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در یک موزه به صورت اصولی نگهداری شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ادامه داد: این آثار پس از کشف، شناسایی مرمت می شود اما گاها در معرض دید عموم قرار نمی گیرد چرا که موزه تخت جمشید یک موزه تخصصی است که تمامی آثار هخامنشی در آن نگهداری می شود و این آثار مکشوفه متعلق به دوره های مختلف تاریخی است.

رضایی منفرد با اشاره به اینکه شهرستان مرودشت فاقد یک موزه تخصصی است، افزود: شاید یکی از گزینه های مناسب برای استقرار این موزه، پردیس مجموعه جهانی تخت جمشید باشد زیرا راه دسترسی آن برای گردشگران آسان تر است.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: در این دشت تاریخی، آثاری چون سفال، ته ستون و خمره های گلی متعلق به دوره های ساسانی و اسلامیکشف شده که قابلیت در معرض دید عموم بودن را دارد.

دشت مرودشت یکی از مناطق باستانی و باارزش کشور محسوب می شود که با توجه به آثار موجودی که در منطقه شناسایی شده، استقرار دراین محوطه به دوره پارینه سنگی برمی گردد. به طور مثال، قدیمی ترین اثر تاریخی این دشت، اشکفت گاوی است و طبق آزمایش های کربن ۱۴ که از آثارکشف شده از غار صورت گرفته، قدمت آن به ۲۷ هزار سال قبل می رسد.

تل آجری و موشکی با قدمت ۶ تا ۷ هزار سال قبل از میلاد از جمله محوطه های باستانی باارزش در دشت مرودشت است که طی کاوش های باستان شناسی صورت گرفته، آثار و اقلام فرهنگی متعددی از این سایت ها کشف شد.

به طور مثال در این محوطه ها، نمونه هایی از استخوان انسانی و حیوانی، تیغ ها و ابزارهای سنگی شکار و سفالینه های متعددی کشف شده که همگی درگنجینه ها نگهداری می شود.

