پروژه انتقال گاز به روستای فولادمحله مهدیشهر کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی صبح آدینه در دیدار با مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت گاز استان سمنان در فرمانداری مهدی شهر، درباره مسائل حوزه گاز شهرستان، اظهار داشت: دولت یازدهم قول مساعد گاز رسانی به فولاد محله را در حالی داده که این منطقه مدت ها است از داشتن نعمت گاز محروم است لیکن در راستای تحقق وعده های دولتمردان، طرح گازرسانی به این روستا در هفته دولت کلنگ زنی می شود.

وی افزود: برای این طرح بیش از هفت میلیارد تومان هزینه شده و امیدواریم بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن طرح را به پایان برسانیم تا در زمستان سال های آینده مردم فولاد محله مشکل بهره برداری از گاز را نداشته باشند.

ایستگاه سی جی اس در فولاد محله ساخته می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان نیز در این دیدار مشخصات اجرایی پروژه گازرسانی به روستای فولادمحله را تشریح کرد و گفت: احداث ایستگاه سی جی اس، تقلیل فشار اصلی ورودی روستا به تعداد یک عدد با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب بر ساعت نخستین بخش طرح در کنار لوله گذاری است که در دستور کار قرار دارد.

علیرضا شریفی نژاد بیان کرد: احداث ایستگاه تقلیل فشار داخل روستایی با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت، احداث ایستگاه حفاظت، اجرای خط انتقال با فشار یک هزار پی اس آی، به متراژ ۱۵۰ متر، اجرای خط تغذیه شش کیلومتر و اجرای خط شبکه انتقال به طول ۳۶ کیلومتر ازجمله برنامه‌های شرکت گاز استان سمنان در پروژه گازرسانی به روستای فولادمحله است.

وی افزود: استفاده و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌های فردی و اجتماعی به ارائه هرچه بهتر خدمات‌رسانی کمک می‌کند.