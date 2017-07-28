به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فردیس، با اشاره به حوادث خشونت‌بار در سرزمین‌های اشغالی، اظهار کرد: اشغالگران اقدام به بستن درب‌های مسجدالاقصی کردند و در این حوادث خشونت‌بار علاوه بر اینکه به همه‌ی مسلمانان جهان اعلان‌جنگ کردند، منجر به شهادت شهروندان فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۴۰۰ نفر شدند.

امام‌جمعه فردیس در ادامه واکنش سریع مسلمانان، علما و نخبگان جهان اسلام را طبیعی اعلام کرد و افزود: فلسطین مسئله اول جهان اسلام است و این مهم باعث ایجاد واکنش‌های ملت‌های آزادی‌خواه و مسلمان جهان شد.

وی بابیان اینکه جمهوری اسلامی از فلسطین دفاع می‌کند، عنوان کرد: ملت ایران اسلامی در برابر هیچ ظلمی تاکنون کوتاه نیامده است و قطعاً این مردم همیشه درصحنه از فلسطین دفاع می‌کند.

حجت‌الاسلام ایمانی فلسطین را عامل وحدت جهانی اعلام کرد و گفت: ظلم بر افراد بی‌گناه پایدار نخواهد ماند و همان‌گونه که موصل آزاد شد، روزی فلسطین نیز طعم آزادی را خواهد چشید.

وی در بخش دیگری با تأکید بر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قدرت جمهوری اسلامی به آمریکا ثابت شد، اضافه کردن تحریم‌های جدید توسط آمریکا به‌دوراز ذهن نیست.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه تحریم‌ها هیچ تأثیری بر ایران نخواهد داشت، تأکید کرد: پس از گذشت ۳۸ سال از عمر انقلاب ملت ایران آموخته‌اند که با نگاه به درون به پیروزی دست یابند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کشور ایران از وحدت، انسجام و توانایی‌های علمی و سیاسی بالایی برخوردار است، افزود: علاوه بر این توانایی‌ها تازمانی که رهبری مقتدر پرچم‌دار کشور و مردمی ولایتی در کشور ایران هستند، هیچ‌کس نمی‌تواند به جمهوری اسلامی آسیبی برساند.

حجت‌الاسلام ایمانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که به مذاکرات خوش‌بین نیستیم، خاطرنشان کرد: برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات تنها باید در راستای سیاست‌گذاری‌های صحیح برای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم.