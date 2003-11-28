هنرپيشه وتهيه كننده قديمي سينماي مصر درگذشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " مري كوييني" كه ازجمله طليعه داران بازيگري وتهيه فيلم درمصربه شمارمي رفت درسن 90 سالگي درمنزلش واقع درقاهره چشم ازجهان فروبست.پزشكان علت مرگ اين بازيگرنام دار را حمله قلبي عنوان كردند.

" مك كوييني " درلبنان بدنيا آمد و درسال 1933 همراه با عمه تهيه كننده اش راه قاهره را درپيش گرفت وپس ازمدتي به عنوان تبعه مصري پذيرفته شد. حاصل تلاشهاي وي دراين مدت توليد وايفاي نقش در45 فيلم بود كه مصررا به مركز دنياي سينمايي عرب تبديل كرد.

"كوييني " درسال 1944با همياري همسركارگردانش " احمد جلال" شركت فيلمسازي اش را تاسيس وبدين وسيله موجبات رشد وارتقاي صدها هنرپيشه وكارگردان جوان را فراهم كرد.

ازجمله فيلمهاي مطرح وي مي توان به آثاري چون "هفتمين همسر"، " قرباني كردن عشق " و " زنداني شماره 17 " اشاره كرد.

