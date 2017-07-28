سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در جاده های استان زنجان حاکم است و تردد به کندی انجام می شود.

وی از وقوع یک فقره تصادف در آزاد راه زنجان به قزوین خبر دادو اظهار کرد: واژگونی خودرو سواری در ساعت ۴.۳۰ صبح امروز(جمعه)در آزاد راه زنجان به قزوین یک کشته و مصدوم بر جای گذاشت و علت اصلی وقوع این تصادف هم خستگی و خواب آلودگی بوده است.

شیر محمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

شیر محمدی تاکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جاده ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

وی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند و در این بازه زمانی که ترافیک سنگین است و این وضعیت تا پایان تعطیلات ادامه دارد از این تخلف جلوگیری کنند.

همچنین قبل از ظهر امروز(جمعه)خودرو پیکان در محور زنجان_جاده_تهم نرسیده به روستای همایونپس از خروج از جاده و شعله ورشدن موتور در میان شعله‌های آتش سوخت.

