به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه گفت : با توجه به درخواست مکرر شهروندان و رانندگان تاکسی و به منظور حفاظت از آنها در فصول گرم وسرد سال از بارش باران و برف و تابش آفتاب و پس از بررسی های کارشناسی ، طرح مسقف نمودن پایانه مترو قلهک از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شد و در حال حاضر شهروندان می توانند برای استفاده از پایانه به محل مشخص شده در خیابان مجاور آن مراجعه کنند.

اسفراینی نژاد از دیگر اقدامات این حوزه همچنین ازحذف گره ترافیکی با احداث راستگرد در خیابان شریعتی مقابل متروی قلهک خبر داد و افزود : عملیات احداث راستگرد تقاطع خیابان کدویی – شریعتی به منظور تسهیل ورود خودروها به خیابان شریعتی اجراشده است .

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در محل موردنظر، ایستگاه مترو قلهک واقع شده است بسیاری از سواری ها درمحل توقف می کردند که این امر موجب ترافیک سنگین در محل می شد واحداث راستگرد موجب سهولت تردد خودروها وکاهش ترافیک شد.

وی اظهار داشت : این اقدامات به منظور کاهش بارترافیکی خیابان شریعتی صورت گرفته وتابلوهای موردنیاز نیز نصب شده است ضمن اینکه به همین منظور محدوده ی مترو قلهک در خیابان شریعتی نیز نرده گذاری شده است .

همچنین به منظور توسعه ی حمل و نقل عمومی و رفاه حال شهروندان، ایستگاه اتوبوس جدیدی از سوی شهرداری منطقه ۳ در میدان ونک راه اندازی شد.

علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه گفت : به منظور روان سازی بار ترافیکی میدان ونک ، تسهیل دررفت و آمد مسافران و همچنین حفظ امنیت جانی مسافران، ایستگاه اتوبوس در ضلع شمالی این میدان احداث شد.

اسفراینی اظهار داشت : این ایستگاه در مسیر جنوب به شمال خیابان ولی عصر و در مسیر سامانه ی اتوبوسرانی تندرو و خطوط راه آهن به تجریش ، حقانی به میدان پیروزان و راه آهن به پارک وی احداث شده است .

وی با بیان اینکه راه اندازی این ایستگاه کمک شایانی به روان سازی ترافیک میدان ونک و کاهش احتمال تصادف شهروندان کرده است افزود: با احداث این ایستگاه فاصله ی دو ایستگاه قبلی حد فاصل ایستگاه میرداماد و ضلع جنوب میدان ونک از ۹۰۰ متر به ۴۰۰ متر کاهش یافته است .

اسفراینی نژاد تصریح کرد: این ایستگاه در حال حاضر با نصب نرده ،سکو و کف سازی به صورت آزمایشی راه اندازی شده است که پس از جمع آوری آمار و اطلاعات در فاصله ی زمانی مشخص شده ، در آینده ی نزدیک نسبت به نصب المان های ایستگاه شامل تجهیزاتی از قبیل نیمکت ،سرپناه ،ساعت ، مانیتور ،دستگاه کارتخوان و... به صورت دائمی مورد استفاده قرار می گیرد.