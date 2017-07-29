حفظ تناسب اندام با ورزش گلف و باغبانی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان یک ساعت باغبانی پرتحرک موجب سوزاندن بیش از ۳۰۰ کالری و در نتیجه باعث کاهش وزن اضافی بدن می شود. از آنجاکه باغبانی یک فعالیت جسمی است، میزان فعالیت بدن را افزایش داده و از انواع دردها نیز جلوگیری می کند.

باغبانی علاوه بر کمک به سلامت قلب، به تحرک دست ها، شانه ها، قفسه سینه و کمر هم کمک می کند.

کندن زمین و کاشت گیاه ماهیچه ها و ران ها را هدف قرار می دهد. کاشت گیاه یا سبزیجات در باغ، شما را بیشتر خارج از خانه نگه داشته تا به محصولات خود رسیدگی نمایید. و البته، شما قادر به خوردن محصولی خواهید بود که خود کاشته اید.

همچنین با انجام باغبانی، سبزیجات و میوه های تازه و باکیفیت بالا مصرف می کنید. باغبانی موجب درست کردن غذاهای مختلف با انواع میوه ها و سبزیجاتی می شود که خود کاشته اید.

ورزش گلف نیز می‌تواند برای سلامت استخوان‌ها و عضلات مفید باشد. البته با استفاده از حرکات کششی و تکنیک‌های درست می‌توان از میزان آسیب دیدگی در این ورزش جلوگیری کرد و از فواید آن بهره‌مند شد.

در این ورزش به دلیل پیاده‌روی زیاد بدن فعالیت بالایی داشته و در نتیجه کالری سوزی زیادی اتفاق می افتد.