ژاپن : نگران دیدگاههای جنگ طلبانه رامسفلد بودیم / استرالیا: نیروهایمان در عراق حضور خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " فومیو کیوما" رئیس آژانس دفاعی ژاپن در جمع خبرنگاران گفت که وی ( رامسفلد) می توانسته اقدامات بیشتری را برای پایان دادن به خشونتها در عراق انجام دهد.

وی افزود:" من کمی نگران بودم چرا که وی در مورد شرایط در عراق بسیار سرسخت بود."

کیوما تصریح کرد:"حس ضد آمریکایی تا حد زیادی در عراق افزایش یافته است.با توجه به این مسئله، من تعجب می کنم ، چرا که وی می توانسته برخی اقدامها را برای فروکش کردن آن انجام دهد."

وی افزود که انتظار ندارد تغییرات مهمی در سیاست آمریکا پس از انتخابات میاندوره ای این کشور ایجاد شود .

از سوی دیگر،"جان هاوارد" نخست وزیر استرالیا امروز تعهد داد که نیروهای آن در عراق حضور خواهند داشت.

وی افزود: استراتژی آمریکا و استرالیا در عراق در نتیجه شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای آمریکا تغییری نخواهد کرد.

هاوارد ضمن اعتراف به این مسئله که استعفای رامسفلد پاسخی به مخالفتها با جنگ عراق بود ، گفت که این امر تغییری در مسیر حرکت آمریکا ایجاد نمی کند.

وی خاطر نشان کرد:" اگر چه آنها در جستجوی راههایی هستند که ممکن است تاکتیکها تغییر کند، اما استراتژی آنها تغییر

نمی کند. آنها نمی خواهند به طور ناگهانی از عراق بیرون بیایند."

"دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا روز گذشته پس از پیروزی دموکرات ها در انتخابات پارلمانی از سمت خود استعفا کرد و "باب گیتس" رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی این کشور (سیا) جانشین وی شد.