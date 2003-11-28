شبكه ملي اطلاع رساني جوانان راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس سازمان ملي جوانان در مراسم اختتاميه بخش جوان يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن گفت: تاريخ ايران هميشه با قرآن وفرهنگ قرآني مانوس بوده وحكومت هاي وقت گرچه در محدوديت يا گسترش اينگونه فعاليتها نقش داشتند ، اما تاريخ نشان مي دهد فرهنگ قرآني در كشور ما با روح وزندگي مردم عجين بوده ومردم در آموزش وترويج آن همواره پيشتاز بوده اند وجوانان ما به عنوان چهره هاي برجسته ونخبه در پيشرفت وتوسعه در اين عرصه ها نقش كليدي داشته اند.

رحيم عبادي با تاكيد بر ضرورت بازنگري نگاه جامعه به قرآن بويژه در حوزه جوانان افزود: معاني باطن را نبايد صرفا در ظواهرافراد خلاصه كنيم، زيرا قرآن فرهنگ ومعنويتي دارد كه مردم با هر نوع سليقه وگرايش در علاقه مندي به قرآن اتفاق نظر دارند وپيشقدم هستند.

وي خاطر نشان كرد: در حوزه فعاليتهاي قرآني بايد بيشتر به امر آموزش بپردازيم تا تبليغ ، گرچه تبليغ در زمينه قرآن كار مفيدي است اما جامعه ما امروز بيش از هر زمان ديگرنيازمند درك مفاهيم وفرهنگ آن است وبايد نسبت به استفاده از ظرفيتهاي رسمي وغير رسمي آموزشي كشور در جهت گسترش آموزش در ميان جوانان بيش از گذشته اهتمام شود.

مشاور رييس جمهور گفت: استفاده از فن آوري اطلاعات براي گسترش فرهنگ قرآني از ديگر كارهاي مفيدي است كه دراين نمايشگاه به آن اهتمام شده ، امروزه فن آوري اطلاعات نه فقط يك ابزاريا ظرفيت بلكه قابليتي است كه مي تواند در جهت تبادل فرهنگ ها ، اطلاعات وآگاهي ها نقش اساسي داشته باشد.

عبادي با اشاره به اينكه امروزه وبلاگها حدود 2 ميليون بازديد كننده دارند وجواناني كه وارد موضوعات ممنوعه وبلاگ مي شوند بسيار اندك مي باشند گفت: بايد از آن پديده نوين به نحو شايسته اي استفاده نمود وجوانان علاقه مند به نرم افزار مي توانند دراين زمينه باسازمان ملي جوانان همكاري كنند.

رييس سازمان ملي جوانان در پايان از راه اندازي شبكه ملي اطلاع رساني در سازمان ملي جوانان به منظور حضور جوانان برجسته در عرصه متنوع اجتماعي براساس فن آوري اطلاعات بويژه در زمينه فرهنگ اصيل ديني وقرآني خبر داد.