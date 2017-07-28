به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیم های گسترش فولاد و پارس جنوبی جم از ساعت ۲۰ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز آغاز شد.

این مسابقه به دلیل نبود نور کافی در ورزشگاه بنیان دیزل در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد.

استقبال خوبی از بازی گسترش فولاد و پارس جنوبی نشد و نزدیک ۱۰۰ نفر از نزدیک این بازی را نظاره گر بودند.

تیم تبریزی باخت سنگینی در اولین بازی با سرمربیگری لوکا بوناچیچ متحمل شد تا «لوکا» روی نوار استرس قرار گیرد.

تشویق مهدی تارتار توسط هواداران گسترش فولاد

تیم فوتبال پارس جنوبی با عملکردی فوق العاده موفق شد در تبریز چهار بار دروازه گسترش فولاد را باز کند و به برتری قاطعانه دست پیدا کند و به صدر جدول رقابت های لیگ برتر بازگشت.

گفتین است قبل از شروع بازی لوکا بوناچیچ به سمت نیمکت پارس جنوبی رفت و به مهدی تارتار و نیمکت نشینان تیم پارس جنوبی خوشامد گفت. محسن فروزان دروازه بان پارس جنوبی نیز با نیمکت نشینان گسترش فولاد برخورد گرمی داشت.

هواداران تبریزی حاضر در ورزشگاه بعد از دریافت چهار گل توسط تیم گسترش فولاد به تشویق مهدی تارتار پرداختند.