پاسخ قاطع انصارالله به ادعای شلیک موشک به مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم ، محمد علی الحوثی در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: یگان موشکی پنجشنبه شب موشک های بالستیک را فقط به پایگاه الطائف شلیک کرده است و گزارش ادعایی شبکه تلویزیونی الاخباریه سعودی مبنی بر حمله موشکی به مکه مکرمه گواه آن است که موشک دقیق اصابت کرده است. مکه مکرمه برای ما بسیار ارزشمند است.

وی پیشتر نیز در توییتر با تشکر از واحد موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن نوشت: هشدار به کارگران در شرکت های نفتی عربستان همچنان پابرجا است.

واحد موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پنجشنبه شب پایگاه ملک فهد در شهر طائف را با چندین موشک بالستیک «برکان 1» هدف قرار دادند.

کاربران سعودی در شبکه های اجتماعی فاش کردند که صدای موشک شهر طائف را لرزانده است.

در پی این حمله، مسئولان سعودی بار دیگر ادعای خود را مبنی بر حمله واحد موشکی یمن به مکه مکرمه تکرار کردند تا از این طریق بتوانند فضای تبلیغاتی و روانی علیه یمنی ها به راه بیاندازند.