ماهنشانی ها دمای ۴۱ درجه ای را تجربه کردند

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای گرم امروز(شنبه) در این استان ادامه دارد به طوری که دمای هوای شهر زنجان طی مدت یاد شده به ۴۰ تا ۴۱ درجه خواهد رسید، افزود: بر اساس پیش بینی ها، دمای هوای این استان از یکشنبه سه تا پنج درجه کاهش خواهد یافت و این روند تا حدودی تا پایان هفته برقرار است.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان زنجان امروز نسبت به روز گذشته ۲ درجه افزایش دارد، ادامه داد: به هم استانی توصیه می شود در ساعات گرم روز (۱۱ تا ۱۷ ) از فعالیت در خارج از منزل خودداری و علاوه بر آن در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

یاغموری با با بیان اینکه در۲۴ ساعت گذشته شهرماهنشان دراستان زنجان با دمای ۴۱ درجه گرمترین شهراستان ثبت شد، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ماهنشان با ۴۱ درجه و خیر آباد با ۱۱ درجه بالای صفر گرم ترین و خنک ترین شهر و ایستگاه این استان بود و کمینه و بیشینه دمای شهر زنجان نیز طی مدت یاد شده ۲۰ و ۳۹ درجه بالای صفر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: دمای فعلی شهر زنجان نیز ۲۱ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش نشان می دهد.

یاغموری ادامه داد: امروز هم هوای گرم دراستان زنجان ماندگار است و از فردا دما ۳تا ۵ درجه ای کاهش می یابد وهوا هم صاف همراه با وزش باد شدید خواهدبود.