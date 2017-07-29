سردار قاسم سلیمانی محبوب ترین شخصیت در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مرکز Iran.poll برای «مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی» دانشگاه مریلند نشان می‌دهد سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محبوب‌ترین شخصیت از نگاه مردم ایران است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد محبوبیت سردار سلیمانی بعد از حمله تروریستی گروه داعش به مجلس شورای اسلامی ایران افزایش یافته است.

«مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی» در توضیح یکی از یافته‌های خود نوشته است: «محبوبیت سلیمانی که قبلاً هم بالا بود، به طرز محسوسی بعد از حملات تروریستی در ایران افزایش یافته است.»

این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از ایرانی‌ها نظرشان درباره سردار سلیمانی را «بسیار مطلوب» توصیف کرده‌اند. این رقم، نسبت به تاریخ نظرسنجی قبلی در ۷ مه ۲۰۱۷، شش درصد افزایش نشان می‌دهد. ۱۷ درصد دیگر هم گفته‌اند که نظرشان نسبت به وی «تا حدی مطلوب» است.

وی همچنین به نوشته «مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی» از کمترین میزان نگرش منفی در میان تمامی شخصیت‌های مورد بررسی در این نظرسنجی برخوردار است. تنها ۱۱ درصد نظرشان درباره سردار سلیمانی را «نامطلوب» ارزیابی کرده‌اند.

بعد از فرمانده نیروی قدس، «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران با ۴۳ درصد نگرش «مطلوب» و ۳۳ درصد «تاحدی مطلوب» در دومین رتبه قرار گرفته است. ۱۹ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند نظرشان نسبت به ظریف، «نامطلوب» است.

«مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی» می‌گوید محبوبیت وزیر خارجه ایران، بعد از حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده است.

«حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران با ۳۹ درصد نگرش «بسیار مطلوب» و ۳۷ درصد نگرش « تا حدی مطلوب» در رتبه سوم قرار گرفته است. ۲۲ درصد نظرشان نسبت به روحانی را «نامطلوب» توصیف کرده‌اند.

مطابق این گزارش، در میان شخصیت‌های مورد بررسی محبوبیت «محمود احمدی‌نژاد»، رئیس‌جمهور سابق ایران با بیشترین لطمه در جریان برگزاری انتخابات ایران مواجه شده است.

وی که پس از آگوست ۲۰۱۵ همواره از نظر مطلوب در میان بیش از ۶۰ درصد ایرانی‌ها برخوردار بوده بعد از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، با بیشترین کاهش محبوبیت مواجه شده است.

در این نظرسنجی، تنها ۲۳ درصد گفته‌اند نظرشان نسبت به محمود احمدی‌نژاد «بسیار مطلوب» است. ۳۲ درصد نظرشان را «تا حدی مطلوب» ارزیابی کرده‌اند. وی از این لحاظ، بعد از «اسحاق جهانگیری» از کمترین میزان محبوبیت در میان سیاستمداران مورد بررسی برخوردار است.

احمدی‌نژاد به علاوه با اختصاص دادن ۴۱ درصد نظر «نامطلوب»، نامحبوب‌ترین سیاستمدار ایرانی در این نظرسنجی قلمداد شده و «اسحاق جهانگیری» با ۳۷ درصد بعد از وی قرار دارد.