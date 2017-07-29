آغاز اجرای سه نمایش جدید در مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جدید تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که دو نمایش «اخککندو» و «صبحانه در غروب» به اجرای خود در تالار قشقایی تئاتر شهر پایان دادند.

در تالار اصلی نمایش «اعتراف» نوشته برد میرمن و کارگردانی شهاب حسینی میزبان علاقه مندان تئاتر است. در این اثر نمایشی که ساعت ۲۱ با مدت زمان ۱۲۰ دقیقه علی نصیریان، شهاب حسینی، صالح میرزا آقایی، نیما رئیسی، مهدی بجستانی، پرویز بزرگی، شهرام ابراهیمی، میثاق زارع، غزاله نظر، ایلیا نصرالهی، پرند عین بیگی، تنی آواکیان، فاطمه عرب کرمانی، مهران هاشمی و فرنام حقیقت جو به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار چهارسو نیز از روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه نمایش «پسران تاریخ» به نویسندگی آلن بنت، کارگردانی اشکان خیل نژاد و بازی محسن ابوالحسنی، مجید آقاکریمی، مهرداد بابایی، سینا بالاهنگ، محمد برهمنی، سجاد حمیدیان، حامد رسولی، حمید رحیمی، مهدی شاهدی، مریم نورمحمدی، امیرمسعود واعظ ‌تهرانی روی صحنه رفته است. این اثر نمایشی ساعت ۲۰ با مدت زمان ۱۳۰ دقیقه میزبان علاقه مندان تئاتر است.

«ناتمام» عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی محمد چرمشیر است که از روز سه شنبه دهم مرداد ماه به کارگردانی کهبد تاراج در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود. در این اثر نمایشی که ساعت ۱۸:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه اجرا خواهد شد الهام شعبانی، غزاله جزایری، ترانه کوهستانی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در همین تالار نمایشی «صبح یه روز لعنتی» به نویسندگی و کارگردانی حسن باستانی و بازی رویا افشار، لیلا برخورداری، مارال فرجاد، حمیدرضا فلاحی، پژمان عبدی، احمد صمیمی که از روز سه شنبه سوم مرداد ماه اجرای خود را آغاز کرده ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه به صحنه می رود.

در تالار قشقایی نیز با اتمام اجرای دو نمایش «اخککندو» به کارگردانی هادی عامل و «صبحانه در غروب» به کارگردانی گلچهر دامغانی نمایش جدیدی با عنوان «آرسن» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد صدیقی از روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه روی صحنه می رود. در این اثر نمایشی فرهاد آییش (حضور تصویری)، مائده طهماسبی و خاطره حاتمی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در پلاتو اجرا هم طی روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مردادماه پروژه نمایشنامه خوانی «فیش آباد» به نویسندگی و کارگردانی سیروس همتی و بازی به ترتیب خوانش ندا مقصودی، سروش طاهری، مانلی حسین پور، شهرام مسعودی، محیا علیزاده و فریدون محرابی ساعت ۲۰:۳۰ پذیرای مخاطبان تئاتر است. این در حالی است که نمایش «ادوارد و ننه» نویسندگی سید حسن حسینی و کارگردانی پیمان یاحقی تا روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه در پلاتو اجرا به اجرای خود ادامه می دهد. سید حسن حسینی و کاظم بزرگر بازیگران نمایش هستند.