مدیریت علمی و اساسمند سبب تحولات شهری می شود

محمد بالی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی امروزه به مبحثی مهم و حیاتی در عرصه مدیریت بدل شده و مشاهده می‌شود توجه به آن، نقش مؤثری را در پیشبرد سازمان‌ها و موسسات ایفا می‌کند اظهار داشت: در عرصه مدیریت شهری همین مدیریت منابع انسانی و نوع رفتار سازمانی است که اثر مستقیم اولا بر مدیریت سازمان شهرداری و دوما در مدیریت کلان‌شهری گذاشته و ازاین‌رو باید موردتوجه قرار بگیرد.

وی افزود: امروزه آنچه شهرها را با یکدیگر متمایز می‌سازد، نوع مدیریت شهرهاست. مدیریت اساسمند و علمی می‌تواند با تقسیم‌کار تخصص محور و نظارت بر اجرای صحیح آن، به امور نظم بخشیده و به‌جای مدیریت سنتی که وقت‌گیر و ناکارآمد است، سرعت چشمگیری به تحولات شهری ببخشد.

به گفته بالی، ازجمله مواردی که باید در مدیریت شهری همچون شهرستان نوشهر به آن توجه ویژه داشت، بندر و فرودگاه و طبیعت بی‌نظیری است که هر یک در نوع خود می‌تواند بسیار مؤثر بوده و در پیشبرد نوشهر به سمت یک شهر توریستی، صنعتی، ورزشی، فرهنگی و هنری اثر بسزایی بگذارد.

رئیس بنیاد علمی دانش‌پژوهان کشور یادآور شد: توجه به منابع خدادادی جنگل، کوه و دریا از یک‌سو و همسایگی آبی با چهار کشور حاشیه دریای مازندران و همچنین همسایگی با چهار استان مجاور و نزدیکی به پایتخت از سوی دیگر عواملی است که باید به آن توجه داشت و می‌توان با بهره‌مندی از این منابع و همچنین برخورداری از طرح‌های روز بین‌المللی نظیر پروژه شهر شاد، شهر سبز، شهر هوشمند، شهر درخشان، شهر پاک و ... تا رسیدن به‌غایت فرهنگ شهری به‌منظور رسیدن به زیرساخت مناسب جذب توریسم داخلی و خارجی، چشم‌انداز مناسبی را برای رسیدن به رفاه کامل شهری در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: حقیقتا امروزه این دانش مدیریت است که وظیفه جمع‌بندی امور رابه عهده دارد و منابع و داشته‌های ما زمانی هدفمند خواهند بود که بتواند در چارچوب یک تئوری درست مدیریتی و یک چشم‌انداز علمی امیدبخش قرار بگیرد. امید است مدیران شهری با در نظر گرفتن اهمیت بحث مدیریت بخصوص مدیریت منابع انسانی، رفتار و استراتژی سازمانی، بتوانند بیش از گذشته در راستای رفاه شهروندان گام نهند.