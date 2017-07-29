تامین امکانات برای مقابله با بحران ها بایددراولویت کارمدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آرتیکاس اقبال امروز شنبه درجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سروآباد گفت: با توجه به توپوگرافی و جغرافیای خاص شهرستان سروآباد، انواع بلایا و مخاطرات طبیعی در آن اتفاق افتاده که با مدیریت صحیح و به موقع با این بحران ها مقابله شد.

وی عنوان کرد: همه دستگاه‌ها باید اطلاعات کافی از منطقه به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی داشته و تجهیزات موجود و مطلوب را بر این اساس ارزیابی و در دسترس داشته باشند.

وی با تاکید بر گسترش آموزش‌های مردم محور ادامه داد: این آموزش‌ها باید به دنبال حساس‌سازی افراد جامعه به موضوع بلایای طبیعی و آگاهی‌بخشی آنان نسبت به اصول اولیه امداد و نجات، افزایش همنوایی گروهی و آماده‌سازی برای واکنش‌های صحیح در برابر بلایای طبیعی و بحران باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استان کردستان با بیان اینکه نقش اعضای ستاد مدیریت بحران در کنترل شرایط خاص بسیار مهم و اساسی است، اظهارداشت: در کنار استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، تامین امکانات مورد نیاز در شرایط بحرانی باید قبل از هر اقدامی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سروآباد هم در این جلسه طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان، گفت: امکانات شهرستان سروآباد در حوزه ی مدیریت بحران باید تقویت شوند.

مفاخری با اشاره به اهمیت پیشگیری در بحث مدیریت بحران بیان کرد در بحث مدیریت بحران مهم ترین عامل پیشگیری است وسرمایه گذاری در مقوله پیشگیری از آثار بلایای طبیعی در مقابل هزینه هایی که در اثر وقوع بلایای طبیعی بر ما تحمیل می شود بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: به همین دلیل این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاه های اجرایی، در زمان بحران، باید با حداکثر توان، حضور پررنگی داشته باشند.

فرماندار سروآباد افزود : با توجه به شرایط ویژه ی شهرستان سروآباد، لازم است که ادارات کل، شورای مدیریت بحران شهرستان را با تجهیزات پیشرفته در مقابله بلایای طبیعی مساعدت کنند.

مفاخری در بیان اهمیت نقش آموزش گفت: حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی، اغلب قابل پیش‌بینی نیست، افزایش توانمندی و حفظ آمادگی عموم مردم به‌منظور رویارویی با حوادث و بلایای طبیعی، یک اصل مهم و ضروری است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های متولی آموزش و فرهنگ‌سازی باید همواره به امر آموزش توجه ویژه ای کنند و با ارائه آموزش لازم و همچنین برگزاری مانورهای نمادین و تمرینات کامل، افراد جامعه را برای رویارویی با شرایط نامطلوب آماده کنند.