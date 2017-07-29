  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

حذف کامل ۴ نقطه پرحادثه در استان کرمانشاه/اصلاح ۸ نقطه

حذف کامل ۴ نقطه پرحادثه در استان کرمانشاه/اصلاح ۸ نقطه

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از حذف کامل ۴ نقطه و فعالیت برای حذف و اصلاح ۸ نقطه پرحادثه در استان طی امسال توسط این اداره‌کل خبر داد.

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اداره‌کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان کرمانشاه در حذف و اصلاح نقاط پر حادثه در استان گفت: حذف این نقاط از اولویت های ما است.

مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود: هم‌اکنون کار اصلاح نقاط پرحادثه گردنه بید سرخ، سه راهی تویسرکان، تقاطع برناج، زیرگذر چهار زبر تقریبا به پایان رسیده و از پیشرفت ۱۰۰ درصدی برخوردار است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون اصلاح نقاط پرحادثه لعل آباد، هریل آباد، کریم حاصله، عین الکش، سه راهی ایوان، مانژ اسب سواری، پیچ تراب، بهسازی سنقر- خسروآباد در حال انجام بوده و به صورت میانگین از پیشرفت ۵۷ درصدی برخوردار است.

خسروانی از تعمیرات اساسی پل‌های بزرگ به عنوان دیگر اقدامات ۴ ماهه امسال این اداره کل خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون این اقدام در ۱۵ پل بزرگ استان در حال انجام است و به صورت میانگین حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از اصلاح نقاط پر تصادف سطح استان توسط ادارات تابعه و به صورت امانی نیز طی امسال خبر داد و گفت: این اقدام در ۲۰ نقطه استان در حال انجام است.

 این مسئول گفت: تعمیرات ابنیه فنی در سطح استان به صورت امانی نیز برای ۱۵۰ دستگاه در حال انجام بوده و ۲۰ راهدارخانه در سطح استان در دست تعمیرات است.

خسروانی در پایان از خرید ۲۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و تجهیزات برف روبی در راهداری‌ها نیز طی مدت سپری شده از امسال توسط این اداره‌کل خبر داد.

کد مطلب 4043802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها