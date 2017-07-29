حذف کامل ۴ نقطه پرحادثه در استان کرمانشاه/اصلاح ۸ نقطه

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در حذف و اصلاح نقاط پر حادثه در استان گفت: حذف این نقاط از اولویت های ما است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود: هم‌اکنون کار اصلاح نقاط پرحادثه گردنه بید سرخ، سه راهی تویسرکان، تقاطع برناج، زیرگذر چهار زبر تقریبا به پایان رسیده و از پیشرفت ۱۰۰ درصدی برخوردار است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون اصلاح نقاط پرحادثه لعل آباد، هریل آباد، کریم حاصله، عین الکش، سه راهی ایوان، مانژ اسب سواری، پیچ تراب، بهسازی سنقر- خسروآباد در حال انجام بوده و به صورت میانگین از پیشرفت ۵۷ درصدی برخوردار است.

خسروانی از تعمیرات اساسی پل‌های بزرگ به عنوان دیگر اقدامات ۴ ماهه امسال این اداره کل خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون این اقدام در ۱۵ پل بزرگ استان در حال انجام است و به صورت میانگین حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از اصلاح نقاط پر تصادف سطح استان توسط ادارات تابعه و به صورت امانی نیز طی امسال خبر داد و گفت: این اقدام در ۲۰ نقطه استان در حال انجام است.

این مسئول گفت: تعمیرات ابنیه فنی در سطح استان به صورت امانی نیز برای ۱۵۰ دستگاه در حال انجام بوده و ۲۰ راهدارخانه در سطح استان در دست تعمیرات است.

خسروانی در پایان از خرید ۲۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و تجهیزات برف روبی در راهداری‌ها نیز طی مدت سپری شده از امسال توسط این اداره‌کل خبر داد.