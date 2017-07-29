آمریکا خواستار انتقال آرام قدرت در پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «هیتر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که رد صلاحیت «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان یک مسئله داخلی است اما واشنگتن خواهان انتقال آرام قدرت پس از فرایند انتخاب نخست وزیر جدید توسط پارلمان این کشور است.

انتقل قدرت در پاکستان در حالی صورت می گیرد که دولت جدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی و تدوین یک استراتژی جدید در آسیای جنوبی است و به گفته مقامات امنیتی این کشور، پاکستان نقش مهمی در این استراتژی دارد.

لازم به ذکر است که دادگاه عالی پاکستان روز جمعه(۶ مرداد) با صدور حکمی نواز شریف نخست وزیر پاکستان را فاقد صلاحیت تصدی سمت خود دانست. به گفته دادگاه عالی پاکستان این حکم به دلیل دست داشتن خانواده نواز شریف در پرونده های مختلف فساد مالی و ثروت اندوخته آنها که به گفته این دادگاه به صورت نامشروع اندوخته شده صادر شده است.

گفتنی است، دادگاه عالی پاکستان همچنین قرار تعقیب برای خانواده نواز شریف و دستور حسابرسی به اموال خانواده وی را نیز صادر کرده است.

«اعجاز افضل خان» قاضی دادگاه عالی پاکستان با اعلام این خبر گفت: وی (نواز شریف) دیگر عضوی صادق برای پارلمان نیست و باید از سمت خود به عنوان نخست وزیر دست بکشد.

شایان ذکر است که نخست وزیر پاکستان در پی فشارهای وارد شده از سوی مخالفین و همچنین حکم دادگاه عالی پاکستان نسبت به عدم صلاحیت وی برای ادامه کار خود به عنوان سمت نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد.