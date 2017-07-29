مرکز حرفه آموزی و تولیدی حامی در هرمزگان نیازمند حمایت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، معلولان به عنوان یک شهروند در جامعه دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه دستگاههای مختلف قرار گیرند. معلولان بزرگترین اقلیت جامعه محسوب می گردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند. ۱۲ درصد از جمعیت ایران را معلولان تشکیل می دهند. در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی وجود دارد، ازدیاد روز افزون جمعیت و معلولان در این کشورها به توجه ویژه ای نیازمندند.

قانون جامع حمایت از معلولان علیرغم پیگیری های مستمر تشکل ها هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته است. در نگاه مدیران استان هرمزگان نیز به نظر می رسد فقدان شناخت لازم از موضوع ناتوانی و معلولیت باعث شده است تا نسبت به اجرایی کردن قوانین مربوط به معلولان اهتمام جدی صورت نپذیرد. امیدواریم با درک دقیق از شرایط و نیازها، اصلاح امور به صورتی انجام شود که کمترین آسیب را به حوزه معلولان و دیگر خدمت گیرندگان آن شاهد باشیم.

انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان مهر ماه سال ۸۱ با هدف شناسایی، آموزش، درمان، رفع مشکلات اشتغال و مسکن و دفاع از حقوق مسلم افراد ضایعه نخاعی تاسیس شد. تعداد خدمت گیرندگان دراستان هرمزگان ۳۸۰ نفر ( ۲۰۵ نفر بندرعباس ۱۷۵ نفر سایر شهرستان ها) است و انجمن از بخشهای مختلفی چون مدیریت، آموزش و مشاوره، سالن جلسات، مددکاری، انبار، دندانپزشکی، اتاق معاینه اداری مالی، روابط عمومی، تعاونی مسکن، فیزیوتراپی، دفترفنی، مناسب سازی و… برخوردار است.

مرکز حرفه آموزی و تولیدی حامی با هدف تقویت اعضای انجمن راه اندازی شد. این مرکز در حوزه های تولید پوشاک و تابلوهای صدف و ساقه گندم فعالیت خوبی دارد. اما مسئولان استانی به جای خرید هنرهای دست این انجمن اقدام به تهیه صنایع کپی شده دستی چینی می کنند.

این مرکز با هدف حرفه آموزی اعضا و عرضه این محصولات در بازار راه اندازی شد. طی این سالها با شرکت در نمایشگاههای مختلف سعی در معرفی مرکز تولیدی و عرضه محصولات با کیفیت این انجمن کرده است. واحد تولید پوشاک مدارس یکی از واحدهای این کارگاه تولیدی است و خواسته اصلی اعضای این انجمن حمایت مسئولان با ارائه سفارشات اداری خود به این مرکز هستند.