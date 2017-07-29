سید محمد امین هاشمی درگفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در محدوده کرمانشاه- اسلام آباد غرب جاده کارخانه سیمان سامان غرب خبر داد و گفت: این اتفاق موجب مصدومیت سرنشینان خودرو شد.

وی تصریح کرد: این حادثه ظهر روز جمعه رخ داد و به علت شدت جراحات وارده ۴ سرنشین خودرو - که اعضای یک خانواده بودند- راهی بیمارستان شدند.

هاشمی افزود: پس از اطلاع این حادثه از طریق ندای امداد(۱۱۲) امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه عازم محل حادثه شدند که پس از یک ساعت تلاش برای رها سازی واقدامات پیش یبمارستانی سرنشینان از خودرو خارج شدند.

وی تصریح کرد: پدر خانواده که مردی ۴۵ساله بود دچارمولتی تروما، شکستگی زانو، آرنج، قفسه سینه مواج وعلائم خونریزی داخلی شده بود و سایر سرنشینان نیز دچار آسیب ناشی از واژگونی شده بودند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: پس از اقدامات پیش بیمارستانی توسط نیروهای ما، خانواده آسیب دیده از مجروحیت تصادف را برای مداوا بیشتر به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال داده شدند.