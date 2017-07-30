خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدحسین عابدی: استان سمنان ۱۳هزار معلول شناساییشده دارد که از این تعداد پنج هزار و ۲۵۰نفر مشکل حسی حرکتی، یک هزار و ۴۲۲ نفر نقص بیانی، دو هزار و ۹۰۰مشکل ذهنی، یک هزار و ۴۱۱ نفر مشکل روانی و یک هزار و ۷۴۷ نفر مشکل شنوایی دارند اما مطالبه این قشر در یک خط خلاصه میشود، شرایطی برای زیست بهتر ... درست آنچه مسئولیت تأمین آن با سازمان بهزیستی است.
این روزها اما مسئولان بهزیستی استان سمنان در تدارک سفر انوشیروان محسنی بندپی به این دیار هستند وی قرار است فردا وارد شاهرود شود تا از روند رسیدگی به معلولان و مددجویان بهزیستی مطلع شود اما آیا در این سفر مجالی نیز برای بیان مشکلات معلولان داده میشود یا خیر؟
این روزها مطالبات معلولان آنقدرها هم زیاد نیست که مسئولان شهرستانی نتوانند از عهده آنها برآیند، تنها کافی است به میانشان رفت، برخیشان برای یک کپسول اکسیژن باید ساعتها دوندگی کنند و برخی دیگر حتی هزینه درمانشان را نیز ندارند اما اینها همه با سرپوش عدم وجود اعتبارات توجیه میشود، مقولهای که در سالهای اخیر بهخصوص در شرق استان سمنان نمود بیشتری پیداکرده است حال به بهانه سفر رئیس بهزیستی به شاهرود برخی وعدههای مسئولان و مشکلات معلولان را بررسی میکنیم.
وقتی وعدهها رنگ و لعاب زیبا میگیرند
محمد ملکی سرپرست وقت اداره کل بهزیستی استان سمنان در سال۹۴ در مصاحبهای با خبرنگار مهر، تأکید کرده بود: در راستای رفاه حال این معلولان اجرای طرح ملی نهضت مسکن این قشر با سهمیه دو هزار و ۴۱ واحدی از سال ۱۳۸۹در دستور کار اداره کل قرار گرفت لذا باید گفت تا سال ۱۳۹۲ از این تعداد یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ساخته و آماده بهرهبرداری است، همچنین در شهرستانهای شاهرود و دامغان نیز ۲۵۴ واحد مسکن معلولان در دستساخت است که در حال حاضر بهطور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، برای هر واحد از این پروژه در استان ۴۰ میلیون ریال کمک بلاعوض توسط اداره کل بهزیستی و ۲۵۰ میلیون ریال دیگر بهصورت اعطای تسهیلات بانکی بوده است.
وی همچنین معتقد بود ساخت مسکن ۴۲ واحدی برای خانوادههای دارای دو معلول در استان سمنان در دست اجرا است که ۱۵۰ میلیون ریال برای هر واحد توسط بنیاد مستضعفان، ۱۰۰ میلیون ریال توسط اداره کل بهزیستی استان سمنان، ۵۰ میلیون ریال توسط انجمن خیرین مسکنساز، ۲۰ میلیون ریال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) و ۱۵۰ میلیون ریال دیگر بهصورت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تأمین میشود.
۶۵۰ واحد مسکونی دیگر ساخته میشود
تیرماه۹۵ این بار نوبت ایزد پور بود که بهعنوان مدیرکل جدید بهزیستی استان سمنان از مسکن مهر معلولان سخن بگوید آنهم در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی وی در این نشست که بیست و سوم تیرماه برگزار شد، گفت: مسکن یکی از مهمترین دغدغههای معلولان است که در این راستا ۶۵۰ واحد مسکونی در استان ساخته میشود.
ایزد پور، از ساخت ۶۹۱ واحد مسکن معلولان در این استان در سال ۹۱ خبر داد و تصریح کرد: بهزیستی استان سمنان علاوه بر تحویل این واحدها در سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ واحد مسکن معلولان در استان سمنان احداث کرده که تا سال قبل (یعنی ۹۴) ۱۰۷ واحد آن تحویلشده است.
۲۰خردادماه ۹۶ این بار خانوادههای دارای دو معلول و مصاحبهای دیگر از سوی معاون بهزیستی استان سمنان که معتقد است: تاکنون ۴۰ خانواده از مددجویان بهزیستی برای گرفتن تسهیلات مسکن ثبتنام کردهاند، گفت: این خانوارها دارای دو یا بیشتر از دو فرزند معلول هستند همچنین تا سال ۹۶ باید گفت ۹خانواده دو معلول در استان صاحبخانه شده و ۳۱خانواده دیگر در صف انتظار هستند.
احمد پیوندی بابیان اینکه از این تعداد ۱۹ نفر روستایی و ۲۱ نفر شهری هستند، اظهار کرد: برای ساخت خانههای روستایی مددجویان، شش میلیون بهزیستی، ۱۰میلیون بنیاد مستضعفان، ۲۰ میلیون بانک مسکن بهصورت وام چهار درصد و دو میلیون تومان هم بهصورت بلاعوض کمک میکند. همچنین باید گفت خانهها با توجه به نوع معلولیتها مناسبسازی میشود لیکن باید تأکید داشت که برای ساخت مسکن معلولان در شهرستانها، بنیاد مستضعفان ۱۵ میلیون تومان وام و بهزیستی ۱۰ میلیون میدهند و انجمن خیرین مسکنساز خانه را میسازد و پنج میلیون تومان هم به هر خانواده کمک میکند.
معلولان از وعدههای مسئولان میگویند
اینها نمونههایی از وعدههای رنگارنگ مسئولان بهزیستی استان سمنان در سالهای اخیر بود وعدههایی که تحققشان امیدی را در دل معلولانی که امروز کسری از جمعیت استان هستند، اما نظر این قشر درباره وعدههای مسئولان چیست و تا چه اندازه این وعدهها تحققیافته است؟
شاید در بین خانواده معلولان بتوان این موضوع را بهتر مشاهده کرد ... رضاییان پدر یک معلول جسمی حرکتی که فرزندش از معلولیت ذهنی نیز رنج میبرد درباره مسکن معلولان میگوید: کاش وعدههای مسئولان دقیقا همان چیزی بود که واقعیت است چهار سال پیش اعلام شد که به معلولان تسهیلات میدهند وقتی مراجعه کردیم لیستی از پرداختها در مقابلمان گذاشته شد یکبار پنج میلیون تومان یکبار چهار میلیون تومان یکبار دو میلیون تومان یکبار ۴۰۰ هزار تومان و یکبار دیگر دو میلیون تومان واریز کردیم تا به قول مسئولان این پیشقسط باشد.
این پرداختها را در دو سال انجام دادیم و بعدازاینکه گفتند خانه آماده است مشاهده کردیم که در دورترین منطقه شهر که از مرکز ۱۵کیلومتری دور است قرار دارد یعنی ۲۰ دقیقه رانندگی با خودروی شخصی آنهم در شهرکی که هیچچیز نداشت
وی میافزاید: این پرداختها را در دو سال انجام دادیم و بعدازاینکه گفتند خانه آماده است مشاهده کردیم که در دورترین منطقه شهر که از مرکز ۱۵کیلومتری دور است قرار دارد یعنی ۲۰ دقیقه رانندگی با خودروی شخصی آنهم در شهرکی که هیچچیز نداشت... نه اتوبوس، نه آسفالت، نه تاکسی نه حتی یک مغازه که از آن نان خریداری کنیم در ضمن این خانه برایمان ماهانه ۳۰۰هزار تومان هم قسط داشت یعنی قیمت تمامشده آن با بهره بانکی ۵۶میلیون تومان میشد.
پدر این معلول شاهرودی میگوید: خانهای که به ما تحویل دادند نه در داشت نه کابینت، نه شیرآلات و نه کمد یعنی ۱۰ میلیون تومان نیز خرج داشت پس درواقع ما یک واحد مسکونی ۷۵ متری را در مسکن مهر شاهرود واقع در شهرک فدک ۶۶میلیون تومان خریدیم! درحالیکه همین میزان را در شهر میتوانستیم خانهای ۵۰ متری بخریم این ظلمی بود که به ما روا شد. کسی نمیگوید یک معلول چگونه باید ۲۰ میلیون تومان واریز کند ۳۲میلیون تومان دیگر را ماهانه ۳۰۰ هزار تومان قسط بدهد و در ضمن برای منزل لُختی که به او تحویل میدهند کابینت، در، شیرآلات و ... نیز بخرد؟ اگر معلولان پول این کار را داشته باشند چرا بیایند چنین خانهای بخرند؟
خانهها درشان معلولان نیست
دیگر خانوادهای که مسکن مهر معلولان را به آنها تحویل دادهاند خانواده ا.ن هستند. پدر این خانواده معتقد است خانه درشان یک معلول نیست چراکه قرار بود این منازل با توجه به شرایط معلولان ساخته شود اما امروز چاله آسانسور این منازل وجود دارد اما به دلیل عدم تعهد شرکت پیمانکار آن هنوز نصب نشدهاند.
وی میافزاید: خانهای که به ما تحویل شد فقط یک چهاردیواری بود که لولهکشی شده بود ... نه شوفاژ، نه کابینت، نه شیرآلات و نه حتی درب، که تمام اینها خودش نیازمند یک وام ۱۰ میلیون تومانی با ماهی ۳۰۰ هزار تومان قسط بود که سودی ۱۸ تا ۲۵درصد داشته باشد چرا مسئولان فکر میکنند یک معلول توانایی بازپرداخت ۱۲میلیون تومان وام تجهیزات منزل و ۳۰ میلیون تومان وام مسکن رادارند؟ من معتقدم اگر مسئولی خودش یک کودک معلول میداشت اینگونه باکسی برخورد نمیکرد.
وی میگوید: میگفتند منازل مناسب معلولان ساخته میشود یعنی رمپ ورودی خانه دارد، آسانسور خواهد داشت و کابینتهایش در ارتفاع ۹۰ سانتیمتری هستند اما مسکنی که به ما تحویل دادند یک قوطی کبریت خالی بود که انگار یک بچهمدرسهای آن را طراحی کرده بود.
خانهای در کار نیست
این نظر دو نفر از شهروندان شاهرودی بود که منازل مسکونی معلولان را تحویل گرفته اما از آن استفاده نمیکنند اما باید گفت تعداد آنهایی که این مسکن را دریافت نکردهاند دهها برابر است خانواده شاهحسینی ازایندست افراد است که میگوید: تمام وعدههای مسئولان سر خرمن بود روزی که گفتند خانه برای معلولان نگفته بودند باید ۹ میلیون تومان در شش ماه واریز کنیم و پسازآن وام مسکن مهر را گرفته و با بازپرداخت سنگین به بانک پس دهیم اگر این را میگفتند حتی اسم هم نمینوشتیم.
شاهحسینی میافزاید: این چه مسکن مهری برای معلولان است؟ شما اگر بیرون بهصورت آزاد هم بروید ۹ میلیون تومان بدهید وام مسکن را هم بگیرید میتوانید در همان مسکن مهر که چند کیلومتری هم بیرون از شهر است، صاحبخانهای شوید که با بازپرداخت وامها برایتان ۵۵میلیون تومان دربیاید... پس چرا باید به بهزیستی آمد؟
اگر تسهیلات وام مسکن معلولان خوب بود امروز تمام بنگاهها پشت درب مغازهشان نوشته بودند وام مسکن معلولان خریداریم
وی بیان میکند: اگر تسهیلات وام مسکن معلولان خوب بود امروز تمام بنگاهها پشت درب مغازهشان نوشته بودند وام مسکن معلولان خریداریم ... معلوم است که این طرح با بیرون تفاوتی ندارد وگرنه از آن استقبال میشد. ما هرگز نمیگوییم خانه مجانی به ما دهند اما چرا باید ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قسط وام ۳۰ میلیونی را بدهیم که درنهایت ۵۰ میلیون تومان میشود؟ در ضمن کابینت خانهها چه؟ مگر نه اینکه امروز هر آشپزخانه برای کابینت ام دی اف حداقل هشت میلیون تومان هزینه خواهد داشت؟ چرا باید در ۱۵کیلومتری مرکز شهر خانهای ۶۰ میلیون تومانی بخریم؟ اگر پول داشتیم چرا به بهزیستی بیاییم؟
مشکل بهزیستی نیست
دیگر خانواده دارای معلول در شاهرود درباره مسکن میگویند: بهزیستی بزرگترین اشتباهش این بود که برای تهیه مسکن معلولان کار را به مسکن مهر سپرد و از این بابت، اجرا به دست پیمانکاران مسکن و شهرسازی افتاد. اگر مدیران بهزیستی خودشان دلسوزی میکردند و بهصورت پیمانی یا امانی زمینی را میگرفتند و مجتمعی میساختند امروز همهمان در خانههایمان بودیم نه اینکه در سیر باطل درگیریهای مسکن مهر و مردم.
حمید اشرفی میگوید: ماهی نیست که بهاتفاق متقاضیان مسکن مهر در مقابل فرمانداری تجمع نکنیم چراکه مسکن و شهرسازی بدهیهایش را به پیمانکار نداده، پیمانکار کار را تعطیل کرده و درحالیکه تمام شهرهای استان مسکن مهر به معلولان تحویل دادهشده در شاهرود هنوز ما اندر خم یک کوچه هستیم.
وی میافزاید: ما بارها اعلام کردیم که پولهای واریزیمان را بدهید اصلاً خانه نمیخواهیم ... من یکبار سال گذشته پنج میلیون تومان و بار دیگر چهار میلیون تومان واریز کردم وقتی تاکنون خبری نشده و آجر بر روی آجر نهاده نمیشود چرا نباید پولم را پس بگیرم؟ اگر این پول را در بانک گذاشته بودم تا امروز یکمیلیون تومان کمکخرج فرزندم میشد که حداقل برای خرید داروهایش بسیار کمک میکرد.
درآمد زیادی نداریم
مادر سه فرزند معلول که حال یکی از آنها به دلیل دفرمه شدن بدن چندان مساعد نیست نیز به خبرنگار مهر، گفت: درآمدمان آنقدر کافی نیست که بتوانیم اقساط مسکن مهر را بدهیم باید مسئولان فکری به حال ما کنند نه اینکه سنگی بر جلوی پایمان بگذارند. چندی پیش یکی از اتاقهایمان توسط فرزند بزرگم که از معلولیت کمتری به نسبت دو فرزند دیگر برخوردار است، به گیم نتی بدل شد تا بتوانیم کمی درآمد کسب کنیم که آن نیز توسط شهرداری پلمپ شد.
درآمدمان آنقدر زیاد نیست که بتوانیم اقساط مسکن مهر را بدهیم باید مسئولان فکری به حال ما کنند نه اینکه سنگی بر جلوی پایمان بگذارند
این مادر سه معلول بیان میکند: چندی پیش از سوی دفتر نماینده شاهرود با حضور شهردار دستور تعیین تکلیف این اتاق از خانه که میتوانست حداقل درآمدی برای تهیه پوشک بزرگسالان فرزندانم باشد، دوباره رفع پلمپ شد اما این امر نیز نیازمند پرداخت جریمهای بالای ۱۰ میلیون تومان است که من حتی در تهیه دارو و پوشک بزرگسالان فرزندانم نیز ماندهام چه برسد به جریمه ... این حالوروز معلولان است حال شما فکر کنید یک معلول که در انتظار مسکن است با چه برخوردی از سوی مسئولان روبرو میشود.
وی میافزاید: برای دریافت یک کپسول اکسیژن که فرزندم به آن نیازمند است باید دهها اتاق را سر بزنم، از بهزیستی تا ذوبآهن تا درنهایت بتوانم یک کپسول را بگیرم و باز ۴۰ روز بعد همین موضوع ... اینیک کپسول است حال شما یکخانه را در نظر بگیرید ... این حال رو روز معلولان امروز شاهرود است.
مسئولان به فکر باشند
حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در شاهرود غنیمتی است تا توقعات فراوان مردم مطرح شود که ما تنها به یک بخش آن یعنی مسکن پرداختیم چراکه هزینه درمان، دارو، خدمات، تغذیه، حملونقل، بیمارستان، وسایل کمک حرکتی، مشاوره و ... مجالی گسترده مییابد.
اینجا مشکلات برای معلولان زیاد است شاید در شهری که هنوز مبلمان شهریاش مناسب حضور معلولان نیست، ساخت مسکن موردنیاز آنها کمی ایده آل باشد اما باید از یکجا آغاز کرد نمیتوان دست روی دست گذاشت و رشد کوه مانند مشکلات قشر معلول را نظارهگر بود آنهم درجایی که میتوان مشکلات را بهراحتی مدیریت کرد همهمان خوب میدانیم که ریشه تمام مشکلات پول، اعتبارات و ... نیست و این دردی است که در شاهرود طی سالهای اخیر باعث شده که بهزیستی این شهرستان سه مدیر را در دو سال به خود ببیند.
مدیرانی که در این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند چراکه تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با جهان سیر رئیس بهزیستی شاهرود و معاون خدمات او به دلیل آنچه حضور در مسافرت عنوان شد، بینتیجه ماند همچنین طی تماس با ایزد پور مدیرکل بهزیستی استان سمنان نیز وی با توجه به حضور رئیس بهزیستی و پس از شنیدن موضوع گزارش، انجام مصاحبه را منوط به هماهنگی با روابط عمومی کرد تا درواقع این مصاحبه شکل نگیرد، این در حالی است که مردم و بهخصوص قشر معلولان در شاهرود حق مسلم خود میدانند که مسئولان بهزیستی به مشکلاتشان نگاهی ویژه داشته باشند.
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