آیین «فریدنماشو» ثبت ملی می شود

دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیین فردینماشو آغاز سال تبری ۱۵۲۹ به شمار می آید افزود: ثبت این آیین ها مقدمه حفظ و احیای آیین های بومی و محلی و تقویت گردشگری روستا است.

وی همدلی وحدت مردم روستا و میزبانی از گردشگران با پوشش سنتی از پیامدهای خوب برگزاری آیین فردینماشو در کجور برشمرد و گفت: این آیین هر ساله در روستای گردشگر پذیر کندلوس برگزار می شود در سال جاری نیز از ۳۱ تیرماه به مدت یک هفته میزبان گردشگران بود.

بزرگ نیا یاد آور شد: نمایشگاه صنایع دستی، غذاهای محلی، بازی های بومی و موسیقی و آوازهای سنتی نیز از جمله برنامه های جنبی این آیین سنتی بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: کارگاه آموزشی نشان مرغوبیت صنایع دستی (مهر اصالت ملی) در سراسر استان مازندران در حال برگزاری است.

بزرگ نیا افزود: این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی با اصول و ضوابط و شاخص های دریافت مهر اصالت و و مزایای دریافت نشان ملی با پیگیری معاونت صنایع دستی برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این کارگاه های آموزشی در شهرهای گلوگاه،بهشهر،میاندرود، ساری، بابل، نوشهر و چالوس برگزارشده است بیان کرد: تاکنون ۶۷ صنعتگر فعال در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در این کارگاه آموزشی شرکت کردند.

بزرگ نیا تصریح کرد: این دوره آموزشی کارگاهی همچنان تا آموزش و آشنایی کامل هنرمندان صنایع دستی برپا خواهد شد.