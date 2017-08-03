احداث راه آهن دامغان-یزد بررسی می شود/ اتصال به ۶محور مواصلاتی

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه دامغان از پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است و اگر بخواهیم آن را به روزهای خوب گذشته برگردانیم باید دو هزار میلیارد تومان به آن ترزیق و هزینه کنیم، بیان کرد: یکی از راه های ارتقای این توسعه، راه آهن شمال-جنوب و کریدور شرق-غرب محسوب می شود که سال ها است در دست پیگیری قرار دارد و امیدواریم به زودی شاهد اتمام آن باشیم.

وی افزود: با احداث محور مواصلاتی دامغان- جندق و راه آهن شمال-جنوب از مسیر دامغان-یزد، می توان شش محور مواصلاتی رابا نقطه تلاقی دامغان در منطقه شاهراه شمالشرق به وجود آورد که قطعا به نفع استان و شهرستان دامغان است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت محور دامغان-جندق در مسیر دشت کویر نیز، بیان کرد: عرض این جاده هنوز به همان میزانی است که در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی افتتاح شد لیکن ما از رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تقدیر می‌کنیم که با تغییر مشخصات جاده و تبدیل آن به بزرگراه موافقت کردند چراکه می‌تواند توسعه را به دامغان هدیه کند.



حسن بیگی اضافه کرد: در زمان افتتاح محور مواصلاتی دامغان- جندق تعداد خودروهای کشورما حدود یک میلیون دستگاه بود و امروز این تعداد به ۲۰ میلیون خودرو رسیده است و همچنین پیش بینی می‌شود در طی ۲۰ سال آینده تعداد خودرو ها به عدد ۴۰ میلیون افزایش پیدا کند و لذا برنامه ریزی برای محور مواصلاتی دامغان-جندق به تازگی با لحاظ این موارد به چشم انداز ۲۰ ساله بدل شده که این امر جای تقدیر دارد.

وی در ادامه با اشاره به‌قرار گرفتن دامغان در محور مواصلاتی تهران- مشهد، افزود: در کنار جاده های موجود، محور دامغان به گرگان در سال۵۳ مورد مطالعات قرار گرفته و مسیر این جاده در آن زمان از ناهار خوران پیش بینی شده است که در صورت احداث آن فاصله دامغان تا گرگان به ۹۵ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند.



نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی با موضوع وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان نیز گفت: وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان با توجه به نرم جمعیت آن مناسب است، اما وقتی که این امکانات را نسبت به نیازهای خود در نظر می گیریم مشاهده می‌کنیم که از وضعیت وخیمی برخوردار هستیم به ‌عنوان مثال باید گفت اگر در جاده دامغان و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرکز شهرستان تصادفی رخ دهد هیچ مرکز درمانی موجود نیست و حتما باید مجروحان را به بیمارستان ولایت منتقل کرد.

وی درباره وضعیت مراکز آموزش عالی دامغان نیز، توضیح داد: متاسفانه دانشگاه های ما در برخی از رشته با تورم مواجه است و ما رایزنی های لازم را با وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و مسئولان ذی ربط انجام داده ایم تا رشته های مناسب وضعیت امروز کشور که جای کار دارند را به شهرستان اختصاص دهند که در برخی موارد موفق نیز بوده ایم.