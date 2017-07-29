افزایش دما در کرمان محسوس نیست/شدت ریزگردها افزایش می یابد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش دما در استان کرمان، اظهار کرد: بر خلاف اینکه مناطقی از کشور با افزایش دمای شدید هوا مواجه اند، استان کرمان افزایش دمای محسوسی نخواهد داشت.

وی افزود: کمینه دمای هوا در این هفته بین ۱۷ تا ۱۸ در جه سانتیگراد و بیشینه دما هم ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

حبیبی با اشاره به اینکه بادهای ۱۲۰ روزه سیستان در کل سال به طور متناوب می وزد، گفت: در اواسط هفته شدت این بادها و احتمال ریزگرد در قسمت شرق استان افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان عنوان کرد: در ارتفاعات جنوب استان امروز بعدازظهر و فردا شاهد بارندگی خواهیم بود.