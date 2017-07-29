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۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان:

افزایش دما در کرمان محسوس نیست/شدت ریزگردها افزایش می یابد

افزایش دما در کرمان محسوس نیست/شدت ریزگردها افزایش می یابد

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به افزایش دما در اکثر نقاط کشور گفت: این تغییرات دمایی در کرمان چندان محسوس نیست.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش دما در استان کرمان، اظهار کرد: بر خلاف اینکه مناطقی از کشور با افزایش دمای شدید هوا مواجه اند، استان کرمان افزایش دمای محسوسی نخواهد داشت.

وی افزود: کمینه دمای هوا در این هفته بین ۱۷ تا ۱۸ در جه سانتیگراد و بیشینه دما هم ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

حبیبی با اشاره به اینکه بادهای ۱۲۰ روزه سیستان در کل سال به طور متناوب می وزد، گفت: در اواسط هفته شدت این بادها و احتمال ریزگرد در قسمت شرق استان افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان عنوان کرد: در ارتفاعات جنوب استان امروز بعدازظهر و فردا شاهد بارندگی خواهیم بود.

کد مطلب 4043910

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