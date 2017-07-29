۸۵ اثر  متنوع  فرهنگی  ویژه دهه کرامت تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسوی متقی در گفتگویی ضمن عرض تبریک دهه کرامت وایام میلاد حضرت فاطمه معصومه (ع) وامام رضا (ع) و روز ملی تجلیل از امامزادگان گفت:دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علائق و مهر و وفای کم‌نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است . یادآور تحول آفرینی بانوان آسمـانی است و این که می‌توانند رهبـری دل‌های صدها میلیون مسلمان را در طی اعصار عهده‌دار بشوند.

موسوی متقی در ادامه افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف بنا بر رسالت خطیر خویش وجهت آشنایی عموم جامعه در دهه کرامت اقدام به تولید کتاب و کتابچه ، نرم افزار های اندروید؛ کلیپ های صوتی و تصویری،پوستر و بروشور و ویژه نامه های دیواری نموده است.

موسوی متقی افزود: در این زمینه کتاب و کتابچه هایی هم جهت آشنایی کودکان با مفهوم زیارت و بقاع متبرکه تهیه گردیده که در جهت اهداء به کودکان عزیز در امامزادگان کشور توزیع شده است.

وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند جهت دریافت محصولات فرهنگی ویژه دهه کرامت به سایتwww.mfso.ir و یا www.mfpo.ir مراجعه نمایند.