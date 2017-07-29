صمد نیکخواه بهرامی به تیم «جیانگسو تنگشی» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرارداد منعقد شده میان صمد نیکخواه بهرامی و مسئولان باشگاه «جیانگسو تنگشی»، وی برای چهارمین سال متوالی در رقابت های باشگاهی لیگ بسکتبال چین به میدان خواهد رفت.

فوجیان، ژیجیانگ و گوانگژو تیم هایی بودند که صمد نیکخواه بهرامی طی سه فصل گذشته با آنها در لیگ چین به میدان رفت.

فصل جدید رقابت های بسکتبال باشگاهی لیگ چین از اوایل آبان ماه آغاز می شود.

آیدین دیانت، مدیر برنامه های صمد نیکخواه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید قرارداد جدید این بازیکن در لیگ چین، گفت: نیکخواه بهرامی شهریورماه عازم چین می شود تا تمرینات آماده سازی خود با تیم جیانگسو تنگشی را آغاز کند.