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۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

معاون جهاد کشاورزی دزفول:

گرمای شدید به محصولات تابستانه دزفول خسارت زد

گرمای شدید به محصولات تابستانه دزفول خسارت زد

دزفول - معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول گفت: گرمای شدید تابستان امسال خسارت هایی به محصولات کشاورزی و باغبانی شمال خوزستان وارد کرده است.

علی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرمای شدید هوا که در برخی روزهای تابستان به بالای ۵۰ درجه نیز رسید خسارت های زیادی به محصولات تابستانه بویژه باغ های مرکبات وارد کرده است.

وی افزود: خسارت های وارد شده به محصولات تابستانه به ویژه باغات مرکبات مشهود است و سرشاخه درختان مرکبات براثر شدت گرما و تابش نور خورشید خشکیده شده است.

معاون فنی جهادکشاورزی دزفول گفت: که کلیه باغات مرکبات دزفول به طور نسبی دچار خسارت شده اند ولی باغ های پیرتر بیشتر از باغهای جوان دچار خسارت شده اند که میزان خسارت و شاخص آنها از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی در دست بررسی است.

کرمی به کشاورزان شمال خوزستان توصیه کرد که بر آبیاری محصولات زراعی و باغی نظارت بیشتری داشته باشند و آبیاری به صورت شبانه صورت گیرد تا در فصل گرما محصولات کمتر دچار آسیب شوند.

به گزارش مهر، سطح زیر کشت باغ های مرکبات دزفول پنج هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این سطح چهار هزار و ۸۰۰ هکتار بارور هستند.

۲۰ نوع مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپ فروت، لیمو شیرین و لمون از باغ های دزفول برداشت می شود.

سالانه بیش از ۷۰ هزار تن انواع مرکبات از باغ های دزفول برداشت می شود.

کد مطلب 4043976

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