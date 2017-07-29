گرمای شدید به محصولات تابستانه دزفول خسارت زد

علی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرمای شدید هوا که در برخی روزهای تابستان به بالای ۵۰ درجه نیز رسید خسارت های زیادی به محصولات تابستانه بویژه باغ های مرکبات وارد کرده است.

وی افزود: خسارت های وارد شده به محصولات تابستانه به ویژه باغات مرکبات مشهود است و سرشاخه درختان مرکبات براثر شدت گرما و تابش نور خورشید خشکیده شده است.

معاون فنی جهادکشاورزی دزفول گفت: که کلیه باغات مرکبات دزفول به طور نسبی دچار خسارت شده اند ولی باغ های پیرتر بیشتر از باغهای جوان دچار خسارت شده اند که میزان خسارت و شاخص آنها از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی در دست بررسی است.

کرمی به کشاورزان شمال خوزستان توصیه کرد که بر آبیاری محصولات زراعی و باغی نظارت بیشتری داشته باشند و آبیاری به صورت شبانه صورت گیرد تا در فصل گرما محصولات کمتر دچار آسیب شوند.

به گزارش مهر، سطح زیر کشت باغ های مرکبات دزفول پنج هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این سطح چهار هزار و ۸۰۰ هکتار بارور هستند.



۲۰ نوع مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپ فروت، لیمو شیرین و لمون از باغ های دزفول برداشت می شود.



سالانه بیش از ۷۰ هزار تن انواع مرکبات از باغ های دزفول برداشت می شود.