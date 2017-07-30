پخش زنده نمایشی که بلیتش تمام شد/ برآورده کردن آرزوی تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این روزها نمایش «فرشتگان در آمریکا» نوشته تونی کوشنر که برنده جایزه پولیتزر شده است با کارگردانی ماریان الیوت در «نشنال تئاتر» لندن روی صحنه است. این نمایش با حضور بازیگرانی چون اندرو گارفیلد و ناتان لین با استقبال بی نظیر مخاطبان تئاتری همراه شده است.

همه بلیت های نمایش «فرشتگان در آمریکا» به فروش رفته است و بسیاری از مخاطبان تئاتر مایل به تماشای این اثر نمایشی هستند.

کمپانی های تئاتر انگلستان طی یک دهه گذشته با تمهیدی که در نظر گرفته است، آرزوی آن دسته از مخاطبان تئاتر را که موفق به خرید بلیت نمایش های مورد علاقه خود نشدند یا امکان حضور و تماشای این آثار را نداشتند، برآورده کرده است.

کمپانی «نشنال تئاتر» لندن قصد دارد که نمایش «فرشتگان در آمریکا» را به صورت پخش زنده (لایو) برای مخاطبان و تماشاگران تئاتری که موفق به تماشای این اثر در سالن «نشنال تئاتر» نشده اند، به نمایش بگذارد.

این اتفاق با استفاده از چندین دوربین مجهز و پیشرفته فیلمبرداری انجام می شود تا هر چه بیشتر مخاطب در حال و هوای اجرا و فضای این اثر نمایشی قرار گیرد.

پیش از این نیز نمایش هایی با بازی هلن میرن، جیمز فرانکو و بندیکت کامبربچ که با استقبال مخاطبان همراه بودند نیز به صورت لایو برای مخاطبان و علاقه مندان تئاتر پخش شدند.