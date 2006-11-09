آلمان در انتظار تغییر سیاستهای آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نخریشتن،"هانس - اولریش کلوزه" معاون کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان پس از اعلام خبر پیروزی دمکراتها در انتخابات میاندوره ای آمریکا اظهار داشت : انتظار می رود که به زودی شاهد اعمال تغییرات در سیاستهای آمریکا باشیم .

وی در ادامه تصریح کرد : با این وجود گمان نمی کنم که خللی در روابط آمریکا با متحدان اروپایی این کشور ایجاد شود .

معاون کمیسیون سیاست خارجی پارلمان در بخش دیگری از سخنان خود افزود : پیش بینی می شود با روی کار آمدن دموکراتها در کنگره آمریکا، خروج نظامیان این کشور از عراق زودتر از موعد انجام شود .

از سوی دیگر "گیدو وستروله" رئیس حزب دموکرات آزاد آلمان نیز در این باره خاطر نشان کرد : گمان نمی کنم که با تغییرات موجود در فضای سیاسی آمریکا شاهد تغییرات 180 درجه ای سیاستهای این کشور در عراق باشیم .

وی افزود : روی کار آمدن دموکراتها، امکان ایجاد فضای باز در بخش سیاست آمریکا را افزایش می دهد .

این منبع خبری در ادامه نوشت :"راینهارد بوتیکوفر" رئیس حزب سبز آلمان درباره پیروزی دموکراتها در انتخابات اخیر آمریکا معتقد است که در مورد سیاست آتی این کشور در قبال عراق دو امکان وجود دارد ، یا شاهد اعزام نیروهای بیشتر خواهیم بود یا خروج زودهنگام نیروها از این کشور.

"مارتین شولتز" از نمایندگان سوسیال دموکرات پارلمان اروپا نیز بر این عقیده است که پیروزی دموکراتها در انتخابات اخیر امکان افزایش همکاری میان آمریکا و اروپا را افزایش داده است.