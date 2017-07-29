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۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

پایان تعمیرات تالار محراب و آغاز اجرای نمایش «جای خالی ما»

پایان تعمیرات تالار محراب و آغاز اجرای نمایش «جای خالی ما»

نمایش «جای خالی ما» به نویسندگی نفیسه بیدی و راحله قبادی و کارگردانی رضا راد از فردا هشتم مرداد ماه در سالن اصلی تالار محراب روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جای خالی ما» حکایت آدم‌هایی‌ است که در زندگی روزمره خود دچار چالش‌هایی شده‌اند که این مساله نتیجه فراز و فرودهای فرهنگی و اقتصادی در چند دهه اخیر است. روزگار افرادی با موقعیت‌ها و سوابق اقتصادی و اجتماعی درخشان که به واسطه تصمیم‌های ما از جایگاه خود تنزل کرده و آسیب‌های آن متوجه همه شده است و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.

تالار محراب پس از تعمیرات فنی میزبان نمایش «جای خالی ما» است که بازیگرانی چون حسین میرزائیان، مسعود بهارلو، فریبا رسولی، صدف میرمحمدی، میلاد محمدزاده و آرمان صلحی در آن به ایفای نقش می پردازند.

حسین میرزایی تهیه کننده، علی براتی مشاور کارگردان، سعید صادقی دستیار کارگردان و طراح صحنه، محراب محمدزاده مدیر تولید، ، محمدعلی صفاریان روابط عمومی، آصف جاودان فر موسیقی، مهدی ابراهیمی ساخت دکور، محمدرضا صالی ساخت تیزر، حامد ایلخان طراح پوستر و موسسه فرهنگی هنری راهین مجری طرح این اثر هستند.

«جای خالی ما » از ۸ تا ۲۰ مرداد سال جاری هر روز ساعت ۱۹ در سالن اصلی تالار محراب به نشانی تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و خیابان امام خمینی(ره) روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 4044154

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