۱۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۵۶

مردم به سودجویان در مورد انرژی درمانی اعتماد نکنند

وزارت بهداشت از تمامی شهروندان خواست با توجه به اثرات و عوارض سوء ناشی از انرژی درمانی به سودجویانی که با سوء استفاده از اعتماد مردم به مداخله در امر سلامت می پردازند اعتماد نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه امروز وزارت بهداشت آمده است : "سوء استفاده از بحث انرژی درمانی توسط عده ای  از سودجویان در برخی از مناطق کشور موجب اختلال در درمان بیماران و تاخیر یا توقف درمانی علمی آنان می شود ".

 وزارت بهداشت و درمان کشور در اطلاعیه خود  از قوه قضائیه به خاطر برخورد با سوء استفاده کنندگان و اخلال گران در درمان مردم و بیماران قدردانی کرده است .

 معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان چندی پیش طی بخشنامه ای به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بر نظارت بیشتر مسئولان نظارتی و ارتباط آنان با مراجع قضایی ذیربط در برخورد با این گونه افراد تاکید و آنان را ملزم کرد گزارش ها و تحقیقات خود را در زمینه اثرات و عواقب سوء انرژی درمانی به معاونت سلامت وزارت بهداشت ارسال کنند.

