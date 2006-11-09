مردم به سودجویان در مورد انرژی درمانی اعتماد نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه امروز وزارت بهداشت آمده است : "سوء استفاده از بحث انرژی درمانی توسط عده ای از سودجویان در برخی از مناطق کشور موجب اختلال در درمان بیماران و تاخیر یا توقف درمانی علمی آنان می شود ".

وزارت بهداشت و درمان کشور در اطلاعیه خود از قوه قضائیه به خاطر برخورد با سوء استفاده کنندگان و اخلال گران در درمان مردم و بیماران قدردانی کرده است .

معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان چندی پیش طی بخشنامه ای به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بر نظارت بیشتر مسئولان نظارتی و ارتباط آنان با مراجع قضایی ذیربط در برخورد با این گونه افراد تاکید و آنان را ملزم کرد گزارش ها و تحقیقات خود را در زمینه اثرات و عواقب سوء انرژی درمانی به معاونت سلامت وزارت بهداشت ارسال کنند.