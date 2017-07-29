۲۰۷تن محصولات کشاورزی قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، حمید دولتی ضمن تشریح خسارت میوه های آلوده به بخش کشاورزی استان افزود: برنج، لیمو ترش، گلابی، شلیل، گریب فروت، پیاز، لیمو خشک، انبه، انگور، پرتقال، سیب، آووکادو ، سیر، گواوا، تمرشیرین و گل زینتی از مهمترین محصولات کشاورزی قاچاق کشف شده هستند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی غیر مجاز به دلیل نداشتن گواهی معتبر بهداشتی و عدم ارائه اسناد و مدارک قانونی توقیف و پس از مراحله قانونی معدم شدند.

دولتی افزود: مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی با جدیت بیشتر ادامه خواهد داشت.