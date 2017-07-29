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۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان:

۲۰۷تن محصولات کشاورزی قاچاق در هرمزگان کشف شد

۲۰۷تن محصولات کشاورزی قاچاق در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰۷ تن انواع محصولات کشاورزی قاچاق در استان کشف و معدوم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، حمید دولتی ضمن تشریح خسارت میوه های آلوده به بخش کشاورزی استان افزود: برنج، لیمو ترش، گلابی، شلیل، گریب فروت، پیاز، لیمو خشک، انبه، انگور، پرتقال، سیب، آووکادو ، سیر، گواوا، تمرشیرین و گل زینتی از مهمترین محصولات کشاورزی قاچاق کشف شده هستند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی غیر مجاز به دلیل نداشتن گواهی معتبر بهداشتی و عدم ارائه اسناد و مدارک قانونی توقیف و پس از مراحله قانونی معدم شدند.

دولتی افزود: مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی با جدیت بیشتر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4044201

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