ایرادات بهزیستی به تاسیس مهدکودک در مترو/نگاهمان اقتصادی نیست

محمد احمدی بافنده در حاشیه افتتاح دهمین خانه مادر و کودک در ایستگاه ولی عصر(عج) در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت افتتاح مهدکودک در مترو و ایرادات سازمان بهزیستی گفت: پیشنهاد دادیم که برای خانم های شاغلی که از مترو استفاده می کنند، در فضای مترو مهدکودک ایجاد شود تا از دغدغه بانوان کاسته شود.

وی افزود: این امر کمک می کند تا هم خانم هایی که شاغل هستند و هم آن هایی که به واسطه خرید حضور طولانی در اجتماع دارند از این فرصت بهره بگیرند.

احمدی بافنده با بیان این مطلب که سازمان بهزیتسی می خواهد استانداردهایش رعایت شود گفت: آن ها می گویند چون ایستگاه ها زیر زمین است و بچه ها باید هوای تازه نفس بکشند چنین مجوزی به مترو برای تاسیس مهدکودک داده نمی شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران ادامه داد: ایستگاه های ما عمدتا زیر زمین هستند؛ از ۱۱۵ ایستگاه ما ۱۰۰ ایستگاه زیر زمین قرار دارند و ما صرفا می توانیم از فضای سطحی مترو بهره ببریم.

وی تصریح کرد: با این حال من اختیار ایستگاه ها را دارم اما اختیار فضای بالای ایستگاه را ندارم، آن را باید سازمان ها پای کار بیایند و کمک کنند. مثلا ایستگاه بهارستان در مجاورت سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور است که کلی بانوی شاغل دارد. این بانوان ممکن است فضای خاصی برای شیردهی بچه ها نداشته باشند. فضای بالا ایستگاه را می تواند با همراهی ما مهدکودک ایجاد کنند و از اتاق های مادر و کودک برای شیردهی بهره ببرند.

احمدی بافنده ادامه داد: مناطق ۱۲ و ۶ جزو مناطق ویژه ای هستند که در نزدیک فضای اداری قرار دارند یا ایستگاه های مبدآ که رفت و آمدها در آن بسیار است. با ایجاد اتاق مادر و کودک و مهدکودک زمینه ای فراهم می شود که بانوان از اتاق کودک و مادر بهره ببرند و حضور در اجتماع داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر میزان استقبال از اتاق های مادر و کودک گفت: واقعیت این است که در این زمینه نمی شود به حجم نگاه کردد. ما نگاهمان اقتصادی نیست بلکه خدماتی است. وقتی خانم شاغلی این اخبار را بفهمد، قطعا از این فضا استفاده می کند. در واقع تاسیس این خانه ها بر اساس نیاز جامعه بوده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در خاتمه گفت: اولویت های ما برای تاسیس و افتتاح اتاق مادر و کودک به دو دسته تقسیم می شود؛ اول ورودی همه ایستگاه های اصلی مثل صادقیه و تجریش و... این ایستگاه ها چون ورودی هستند خیلی استقبال می شود؛ همچنین ایستگاه های تقاطعی که آن ها هم معمولا شلوغ هستند.