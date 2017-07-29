به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی پیش از ظهر شنبه در کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای شهر همدان به اشاره به اینکه سرمایه گذاری شرایط و اهمیت خاص خود را دارد، افزود: در مرحله نخست باید با مدیریتی صحیح و فرهنگ سازی زمینه بهداشت و امنیت روانی سرمایه گذاری را ایجاد کرد.

رضا میرزایی دور اندیشی مدیران شهری در امر سرمایه گذاری را حائز اهمیت دانست و افزود: مدیران باید در امر سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها آینده نگر باشند.

میرزایی ایجاد تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط با شهرداری در حوزه سرمایه گذاری را مهم برشمرد.

رئیس شورای شهر همدان یادآور شد: برای تسهیل در امور سرمایه گذاری باید سیستم اداری روان سازی شود.

وی به وجود واسطه ها در حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: تشخیص و شناسایی سرمایه گذار و سرمایه دار واقعی از افراد واسطه امری ضروری است.

رضایی گفت: برای این امر باید دفتر مشاوره سرمایه گذاری در سازمان سرمایه گذاری ایجاد شود تا ضمن ارتباط مستقیم با خود سرمایه گذار امنیت لازم نیز ایجاد شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر همدان نیز توجه ویژه وزارتخانه به امر سرمایه گذاری را قابل توجه دانست و گفت: در امر ادغام سازمانها اینکه جایگاه سازمان سرمایه گذاری حفظ شده نشان از اهمیت این سازمان دارد.

علی رضایی جذب سرمایه گذار و کارآمدی کارها را یکی از عملکردهای خوب مدیران دانست و افزود: باید اولویت دوره پنجم شورا معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر همدان باشد.