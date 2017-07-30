۴۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در گرگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، رضا عسکری اظهار کرد: با اخبار واصله مبنی بر استفاده از گوشت غیربهداشتی در یکی از دامداری های گرگان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه روشن آباد این شهرستان قرار گرفت.

عسکری ادامه داد: طی هماهنگی انجام شده با مقام قضائی، ماموران در معیت نماینده دامپزشکی به محل مورد نظر اعزام و در بررسی از محل مورد نظر موفق به کشف ۴۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و غیربهداشتی شدند.

وی خاطرنشان کرد: گوشت های فاسد کشف شده جهت کارشناسی بیشتر تحویل اداره دامپزشکی شهرستان گرگان شد.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.