ارتش آمریکا پهپادهای ارزان می سازد

به گزاررش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، نیروی دریایی آمریکا مشغول آزمایش پهپادهایی است که مانند گروهی از حشرات سیکادا (نوعی حشره شبیه ملخ با بال های شفاف) پرواز می کنند. هدف این روبات ها جمع آوری اطلاعات است.

این پهپادها که CICAD نام گرفته اند درحقیقت هواپیماهای خودران هستند. این هواپیماهای ارزان قیمت می توانند به طور همزمان از آسمان فرود بیایند و حتی در شرایط تندباد و طوفان به وظایف خود عمل کنند.

آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی از ۲۰۱۱ میلادی مشغول کار روی فناوری های مختلف است اما تمرکز نمونه خاص(MK5) روی شکل آن بود تا قابل انبار کردن باشد.

پهپادهای سیکادا از هواپیماهای بزرگ پرتاب می شوند. آنها به کمک جی پی اس و بال هایی کوچک می توانند در فاصله ۱۵ فوتی یکدیگر پرواز کنند.

هنگامیکه پهپادها فرود می آیند اطلاعاتی که حسگرهایشان جمع آوری کرده را منتقل می کنند. آنها تا زمانیکه باتری شان فعال باشد فرایند ارسال اطلاعات را ادامه می دهند.

این سیستم در نمایشگاه هوا دریا در ماه آوریل رونمایی شد. در این نمایشگاه ۳۲ پهپاد همزمان پرتاب شدند.