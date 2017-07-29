مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته اول مردادماه، با شرکت ۲۸ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دور از مسابقات شایان رحمتیان با ۶.۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات بیان کرد: ساسان علی بابایی با ۵.۵ امتیاز دوم شد و علی بیات و محمدرضا ولدی هر دو با ۵ امتیاز، در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: همچنین نشمیل کلوندی و مهرداد جمالی به ترتیب عنوان بهترین بازیکن بانوان و پیشکسوت را کسب کردند.

وی بابیان اینکه امسال مسابقات بسیاری در استان‌همدان برگزار خواهیم کرد، گفت: یک شطرنج‌باز در کوران مسابقات مداوم می‌تواند خود را نشان دهد و برگزاری چنین مسابقاتی به رشد و اعتلای این رشته ورزشی در همدان کمک خواهد کرد.