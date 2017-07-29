۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۴

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت در همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته اول مردادماه، با شرکت ۲۸ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دور از مسابقات شایان رحمتیان با ۶.۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات بیان کرد: ساسان علی بابایی با ۵.۵ امتیاز دوم شد و علی بیات و محمدرضا ولدی هر دو با ۵ امتیاز، در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: همچنین نشمیل کلوندی و مهرداد جمالی به ترتیب عنوان بهترین بازیکن بانوان و پیشکسوت را کسب کردند.

وی بابیان اینکه امسال مسابقات بسیاری در استان‌همدان برگزار خواهیم کرد، گفت: یک شطرنج‌باز در کوران مسابقات مداوم می‌تواند خود را نشان دهد و برگزاری چنین مسابقاتی به رشد و اعتلای این رشته ورزشی در همدان کمک خواهد کرد.

