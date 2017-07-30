۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۱

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در تبریز

فدراسیون شطرنج به دنبال اخذ امتیاز میزبانی مسابقات ۲۰۱۸ انفرادی مردان و زنان قهرمانی آسیا و برگزاری آن در تبریز است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا سال ۱۹۹۸ به میزبانی ایران و در تهران برگزار شد. شطرنج ایران یکبار هم در مشهد برگزارکننده این رقابت ها بود. حال فدراسیون شطرنج به دنبال آن است مجوز سومین میزبانی در مسابقات انفرادی مردان و زنان را از فدارسیون آسیایی این رشته بگیرد و قصد دارد اینبار این رقابت ها را در تبریز برگزار کند. 

این برنامه از آنجایی که در دستور کار فدراسیون شطرنج قرار گرفته که تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان قرار است سال آینده میلادی محل برگزاری رویدادهای مختلف در حوزه های گردشگری، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی باشد. 

تشکیل ستاد ملی تبریز ۲۰۱۸ نیز در همین زمینه انجام شده است. بعد از ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر تشکیل ستاد ملی تبریز ۲۰۱۸ از سوی معاون ‏اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی بود که ستاد تبریز ۲۰۱۸ در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد. حتی سفر اخیر وزیر ورزش، معاونانش و روسای فدراسیون به تبریز نیز در راستای مهیا کردن تبریز برای برگزاری رویدادهای ورزشی سال ۲۰۱۸ میلادی انجام شد. 

مهرداد پهوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر رایزنی برای کسب امتیاز میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در سال آینده میلادی را تائید کرد.

زینب حاجی حسینی

