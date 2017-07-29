تجارت گازی با ترکمنستان؛ مزیت اقتصادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ جواد سلیمان پور، کارشناس انرژی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد با بیان اینکه نخستین مزیت اقتصادی تجارت گازی ایران و ترکمنستان، این است که گاز ارزان ترکمنستان در اختیار ایران قرار می‌گیرد، گفت: ترکمنستان چهارمین دارنده ذخایر گاز دنیا است و از لحاظ مسافت، کمترین فاصله را با بازار ایران دارد. از سوی دیگر، راه‌های دسترسی ترکمنستان به بازارهای پر رونق دیگر مانند هند، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از بازار ایران می‌گذرد.

وی افزود: با توجه به شبکه خط لوله گازی گسترده‌ای که ایران دارد، به راحتی می‌تواند گاز ترکمنستان را به این بازارها انتقال دهد. ایران برای انتقال گاز خود از جنوب غرب به شمال شرق کشور نیازمند سرمایه گذاری کلان است؛ بنابراین اگر تجارت گاز یا سوآپ گازی با ترکمنستان داشته باشد، می‌تواند گاز ترکمنستان را در شمال شرق استفاده و گاز خود را به کشورهای مقصد مانند هند، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کند و درآمد قابل اتکایی نصیب کشور کند؛ چرا که بازار گاز به لحاظ اقتصادی یک بازار پررونق و قابل اتکایی است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: مزیت اقتصادی دیگری که تجارت گاز با ترکمنستان برای ایران دارد، این است که می‌تواند بازارهای پر تقاضا مانند هند، پاکستان و خلیج فارس را بسوی خود جلب و جذب کند.در حال حاضر این بازارها گاز مصرفی مورد نیاز خود را درغیاب ایران از کشورها و مسیرهای دیگر در حال تامین هستند.ایران موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خاصی در منطقه دارد و به راحتی می‌تواند گاز مصرفی این کشورها را با کمترین هزینه تامین کند.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب در منطقه بدون اینکه از منابع خود استفاده و خام فروشی داشته باشد، در عمل می‌تواند با تجارت گاز یک کشور دیگر (ترکمنستان) برای خود در آمدزایی سرشاری را تعریف کند.