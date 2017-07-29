سید محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام دانشجویان به عتبات عالیات گفت: این دوره از اعزام‌ها هفدهمین دوره است که ۳۲۰۰ دانشجو از قم برای شرکت در این دوره ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: بعد از انجام قرعه کشی ۹۰۰ نفر برای اعزام نهایی انتخاب شدند که اعزام‌ها از ۱۵ مرداد در قالب ۲۴ کاروان آغاز می‌شود.

مسئول شورای هماهنگی عتبات دانشجویی قم با اشاره به اینکه کاروان‌ها در قالب سه کاروان دختران، پسران و متأهلین اعزام می‌شوند ابراز کرد: اعزام کاروان خواهران تا ۲۰ شهریور است و پس از آن اعزام کاروان برادران آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه با هر کاروان مدیران و روحانیون نمونه کاروان اعزام می‌شوند عنوان کرد: هر دانشجو می‌تواند برای هزینه‌های اعزام به عتبات از بانک ملت وام دریافت کند.

طاهری ادامه داد: هر کاروان شامل ۴۰ دانشجو است و کارکنان و استادان دانشگاه‌ها هم اعزام می‌شوند.