۱۰۰هزار داوطلب پیوند سلول های بنیادی خون ساز نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، یک بیمار نیازمند به پیوند سلولهای بنیادی خونساز، حدود ۲۵ درصد شانس دارد تا از والدین، خواهر، برادر یا خویشاوندان، سلول بنیادی دریافت کند. مواردی چون تک فرزندی نیز زمینه کاهش این شانس را فراهم کرده است.
در این میان تعداد اندک اعضای داوطلب در مراکز پذیرهنویسی و بانکهای داخلی، و نیز هزینه بالای جستجوی اطلاعات در مراکز بینالمللی، مشکلات انتقال نمونه از دیگر کشورها و عدم سازگاری ژنتیکی نمونههای دریافت شده از خارج کشور ضرورت توسعه مراکز پذیرهنویسی داخلی را ایجاب میکند. از طرف دیگر از چالشهای مراکز پذیرهنویسی، برآورده کردن هزینههای مرتبط با آزمایش و اقدامات مورد نیاز برای ثبت اطلاعات اهداکنندگان است.
دکتر کامرانزاده دبیر شبکه ملی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز، به خبرنگار مهر، گفت: سال گذشته که مرکز مدیریت پیوند در وزارت بهداشت افتتاح شد بانکهای سراسر کشور کمتر از ۱۴ هزار عضو داشتند ولی براساس بودجههای مصوب در وزارتخانه توانستیم این تعداد را به بیش از ۳۷ هزار نفر برسانیم.
وی با بیان آنکه راهاندازی مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک با حمایت بخش خصوصی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، راهکار جدیدی در مسیر فعالیت مراکز پذیرهنویسی است، افزود: همراهی سازمان مردمنهادی چون محک، روش جدیدی از کمک به دیگران را تعریف کرده است که نتیجه آن امید بیشتر برای بیماران نیازمند به پیوند است.
کامرانزاده با بیان آنکه محک در نظر دارد تا پایان امسال، ۵۰۰۰ نمونه HLA در مرکز پذیرهنویسی خود ثبت نماید، گفت: با این عدد میتوان پیشبینی کرد که تعداد کل داوطلبان مراکز پذیرهنویسی به رقم ۵۰ هزار نزدیک شود. هر چند که حداقل نیاز کشور ۱۰۰ هزار عضو است.
وی افزود: امیدواریم مسئولیت اجتماعی تعریف شده در محک برای سایر بنگاههای اقتصادی نیز تعریف شود تا با مشکل تأمین بودجه در این زمینه روبرو نشویم.
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