آرامش به قرقیزستان باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، در میدان "آلاتو" شهر بیشکک مراسم جمع آوری چادرهای قرمز برپا شده توسط اپوزیسیون "طرفدار تحولات" که در حدود 8 روز در این میدان مستقر بودند، آغاز شده است.

این چادرها برای درخواست جهت تغییرات در قانون اساسی برپا شده بودند.

مخالفان دولت قرقیزستان که می گویند دولت به وعده های انتخاباتی خود عمل نکرده است ؛ بیش از یک هفته است که در پایتخت این کشور دست به نا آرامی ها زده بودند.

روز چهارشنبه پارلمان قرقیزستان قانون اساسی جدید را تصویب کرد. این سند در واقع بعد از تفاهم میان نمایندگان مخالفان و دیگر نمایندگان و "قورمان بیک باقیف" رئیس جمهور این کشور تصویب شد.

امروزهمچنین مخالفان دولت قرقیزستان قرار است با برگزاری راهپیمایی رسما به تظاهرات اعتراض آمیز خود پایان داده و پیروزی خود را جشن بگیرند.

دیروز رهبران جنبش "طرفدار تحولات" از طرفداران خود دعوت نمودند که در میدان "آلا تو" حاضر شوند . دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان اعلام کرده است که رئیس جمهور فعلاً این قانون جدید را امضا نکرده است ، اما انتظار می رود که امضای قانون اساسی جدید طی مراسم رسمی انجام شود.

