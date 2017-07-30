حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به رئیس دانشگاه پیشنهاد تشکیل شورای واحدهای برون مرزی این دانشگاه ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفته و درحال تدوین آیین نامه و شیوه نامه های مربوطه هستیم.

وی افزود: فعالیت های تمامی واحدها و دفاتر برون مرزی دانشگاه تحت نظر این شورا انجام خواهد شد.

مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد اظهار داشت: با راه اندازی این شورا آیین نامه ها و کمبودهای این واحدها مطرح و بررسی خواهد شد.

مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد تاکید کرد: درحال حاضر با پیشنهاد راه اندازی این شورا موافقت شده است اما درحال تدوین مقررات لازم هستیم.

ابراهیمی گفت: این شورا باید به تایید رئیس دانشگاه آزاد برسد.