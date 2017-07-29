خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: ارتش سوریه به پیشروی های خود در مناطق مختلف سوریه ادامه می دهد و پس از ماهها نبرد مناطق تحت اشغال داعش و دیگر تروریستها را پس می گیرد. ارتش سوریه با همکاری متحدان به پیشروی های جدید و مهمی ضد داعش دست پیدا کرده و مواضع آنها در حومه جنوبی الرقه به محاصره درآورده است.

ارتش سوریه موفق به بازپس گیری بیش از ۴۰ چاه نفت پس از بیرون کردن تروریستها شده است ارتش سوریه موفق به بازپس گیری بیش از ۴۰ چاه نفت پس از بیرون کردن تروریستها شده استو در واقع آخرین میخ را بر تابوت کاخ سفید و طرح پلید آن در منطقه زده است. در عین حال سئوالی که درباره الرقه مطرح است آیا آزادسازی آن به مفهوم پایان حضور داعش در سوریه است؟

ارتش سوریه در استان الرقه به عنوان یکی از مراکز داعش در حال پیشروی است و داعش در الرقه در حال افول است و مواضع آن یکی پس از دیگری ساقط می شود و این پس از اصرار ارتش سوریه و متحدانش برای پایان دادن به کار داعش در منطقه است.

آشنایی با الرقه

الرقه نام استانی در سوریه است. پیشینه تاریخی شهر الرقه به ۲۴۴ یا ۲۴۲ قبل از میلاد می رسد. در ابتدای تأسیس نام شهر کالینیکوس نام گذاری شده‌است بنای این شهر را به سلوکس اول نسبت داده اند.

همچنین روایتی است که نام شهر از نام فیلسوف یونانی «کالینیکوس» گرفته شده‌است. به اعتقاد اهالی این فیلسوف در شهر «رقه» (کالینیکوس) به درود حیات گفته‌است و در همین شهر مدفون است.

در دوره امپراتوری بیزانس این شهر یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و نظامی بوده است. در سال ۱۷ هجری قمری مسلمانان شهر را فتح نمودند. از سال ۷۹۶ تا ۸۰۹ در دوران هارون‌الرشید مرکز خلافت عباسیان بود. الرقه محل تلاقی لشگریان علی ابن ابی‌طالب و معاویه در جنگ صفین می باشد. در قرن سیزده هم میلادی مغولها به فرمانداری کتبغاء سردار هولاکو وارد شهر شدند و آن را با خاک یکسان کردند.

این استان در کرانهٔ شمالی رود فرات در منطقهٔ میان‌رودان قرار دارد و در فاصلهٔ ۱۶۰ کیلومتر شهر حلب واقع شده‌است، از اواخر سال ۷۰ میلادی اقتصاد استان رقه از کشاورزی که از آبهای سدی که بر روی رودخانهٔ فرات ایجاد شده وتغذیه می‌شود، تأمین می‌گردد.

اکثر ساکنین این استان [عربها] می‌باشند. الرقه مرکز استان الرقه است که با وسعت بیش از ۱۹۰۰ کیلومتر مربع جمعیتی بیش از ۲۲۰ هزار نفر دارد و در شمال شرق سوریه واقع شده است.

در زمستان ۲۰۱۳ میلادی تروریست‌های تکفیری به الرقه حمله و این شهر را اشغال کردند. پس از اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر البغدادی شهر الرقه به عنوان مرکز مورد ادعای تروریستهای داعش در سوریه معرفی شد. داعش تمام توان خود را روی الرقه گذاشته است زیرا به خوبی می داند که از دست رفتن این شره به معنای آغازی بر فروپاشی آن در سوریه است. اهمیت راهبردی الرقه این است که با سه استان راهبردی دیرالزور، حسکه و حلب مجاورت دارد اهمیت استراتژیک و راهبردی الرقه این است که با سه استان راهبردی دیرالزور، حسکه و حلب مجاورت دارد.

خیام الزعبی در مطلبی درباره خبرگزاری اوقات الشام الاخباریه نوشته است:« حلقه سوریه-روسیه-ایران برای غلبه بر داعش تکمیل شده است. با فشاری که بر داعش وارد می شود و آتش سنگینی که بر سر تکفیری ها ریخته می شود آنها مجبور به خروج از الرقه به سمت حومه الرقه خواهند شد و جنگنده های سوریه و روسیه به شکار آنها خواهند پرداخت به ویژه که ارتش سوریه در جنگ با تروریسم شایستگی و توانایی خود را نشان داده است.

پس از هفت سال از جنگ سوریه به نظر می رسد که همه آمال و دلخوشی ها آمریکایی ها و ادوات آنها بر باد رفته است و طرح ها و سناریوهای آنها از زمان شروع بحران سوریه با شکست روبرو شده است. بحرانی که با هدف سرنگونی نظام سوریه و غلبه بر محور مقاومت آغاز شد در حال حاضر به نفع محور مقاومت به پیش می رود و آمریکا طرح های خود را در سوریه به علت شکست داعش در الرقه و شمال سوریه در آستانه شکست می بیند.

همین شکست ها سبب شده است که آمریکایی ها به بهانه های مختلف دست به تحرکات در سوریه بزنند و به دنبال یافتن برگه ها و ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در سوریه هستند. این به علت نگرانی آمریکا و متحدانش در قبال تحولات اوضاع سوریه است. در واقع این بخشی از طرح های آمریکا برای نابودی کشورهای خاورمیانه است که با بهانه های واهی اوضاع را بی ثبات کند.

به هر حال موفقیت ارتش سوریه در حمله به الرقه از چند محور پس از محاصره آن دستاورد مهمی محسوب می شود و شکستی برای داعش در سطح نظامی یا راهبردی یا معنوی است. زیرا الرقه اولین شهر سوری بود که به اشغال آن درآمد و برای مدت طولانی است که تکفیری ها در این شهر هستند.

به نظر می رسد که نبرد الرقه با توجه به تضعیف شدن داعش در شرف پایان است. ا اوضاع به نحوی پیش می رود که سوریه به قبرستان داعش به ویژه پس از پیشروی های گسترده ارتش سوریه و متحدانش تبدیل شود وضاع به نحوی پیش می رود که سوریه به قبرستان داعش به ویژه پس از پیشروی های گسترده ارتش سوریه و متحدانش تبدیل شود».

ارتش سوریه و متحدانش بر مناطق گسترده ای در حومه جنوب شرقی الرقه مسلط شده اند و به رود فرات و مرزهای استان دیرالزور رسیده اند.

اسپوتنیک به نقل از منبع نظامی سوری اعلام کرده است که نیروهای ارتش سوریه بر دهها کیلومتر در منطقه السبخه در جنوب شرقی الرقه و نیز میدان نفتی در این منطقه مسلط شده اند. ارتش سوریه در درگیری های منطقه بئر السبخاوی در جنوب شرق الرقه بر مقادیر زیادی سلاح و مهمات و ادوات داعش مسلط شد.

روسیاالیوم نیز به نقل از یک منبع سوری اعلام کرد: ارتش سوریه در حال حاضر در ۳۰ کیلومتری شهر الرقه قرار دارد ارتش سوریه در حال حاضر در ۳۰ کیلومتری شهر الرقه قرار دارد.

این منبع سوری بیان کرد: ارتش سوریه ظرف ۵ ساعت می تواند شهر را آزد کند. نبرد الرقه سه مرحله دارد؛ نخست با آزادسازی فرودگاه کویرس شروع و ارتش به جنوب غربی الرقه رسید. در مرحله دوم شهر الرصافه و صدها میدان نفتی در منطقه آزاد شد و ارتش سوریه عبور و مرور امن برای خودروها میان الرصافه-اثریا که متصل کننده میان استانهای حلب-الرقه و حمص است را تامین کرد.

مرحله سوم نیز از نظر این منبع نظامی سوری در حال حاضر جریان دارد و ارتش سوریه به منطقه ای واقع در ۱۰ کیلومتری رود فرات و ۳۰ کیلومتری الرقه رسیده است و ارتش سوریه می تواند ظرف ۵ ساعت به شهر الرقه برسد و آزاد سازی الرقه به لحظه شروع عملیات بستگی دارد. این در حالی است که به گفته منابع نظامی سوری به موازات عملیات ارتش، در الرصافه مراکز اسکان موقت برای آوارگان ایجاد شده است.

کمال خلف از تحلیلگران عرب در مطلبی در رای الیوم نوشته است: «ارتش سوریه به ۳۰ کیلومتری شهر الرقه تحت اشغال داعش رسیده است و این پس از روند طولانی و طاقت فرسایی است که با آزادسازی فرودگاه نظامی کویرس شروع و ارتش سوریه به جنوب الرقه رسید و سپس شهر الرصافه را آزاد کرد و در ادامه با آزادسازی دهها میدان نفتی به رود فرات و سی کیلومتری الرقه رسید تا میان آن و الرقه فاصله کمی باشد. اگر ارتش سوریه تصمیم به جنگ در داخل الرقه بگیرد همه محاسبات کردی-آمریکایی را برهم می زند.

وی می نویسد: مانع آمریکایی تاکنون وجود داشته است و معلوم نیست که ارتش سوریه این مانع را کنار می زند یا خیر؟ ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در ۱۸ ژوئن گذشته بر فراز شهر الطبقه در حومه غربی الرقه جنگنده سوریه را سرنگون کرد و این هشداری از سوی آمریکا برای نزدیک نشدن ارتش سوریه به الرقه بود. شورای مدنی الرقه که از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک با نظارت آمریکا برای اداره استان الرقه پس از آزادی از داعش تشکیل شد به گونه ای بیانگر موضع آمریکا بود.

کمال خلف نوشت:ژنرال رابرت جونز معاون فرمانده کل نیروهای ائتلاف بین المللی چندی بعد اعلام کرد ما به اطلاع نظام سوریه رسانده ایم که مرزبندی ها را در نزدیکی الرقه باید رعایت کند و گرنه با پاسخ ائتلاف بین المللی روبرو خواهد شد. این ژنرال آمریکایی در ۲۴ جولای گذشته از مناطق تحت کنترل نیروهای قسد در شمال سوریه بازدید و اعلام کرد که مسئولان شورای مدنی الرقه اداره کننده آن پس از آزادسازی از داعش خواهند بود. محمود البرسان و لیلی مصطفی به عنوان روسای مشترک شورای مدنی الرقه انتخاب شدند.

وی در ادامه می نویسد: نیروهای ارتش سوریه به الرقه نزدیک شده اند. من از موضع گیری منبع نظامی سوریه درباره امکان ورود ارتش سوریه به الرقه ظرف ۵ ساعت غافلگیر نشدم و اگر ارتش سوریه این را عملی کند موضوع عجیبی نیست».

به هر حال ارتش سوریه به عملیات در محور جنوبی الرقه ادامه می دهند و نقشه زیر سیطره ارتش سوریه بر مناطق رجم السلیمان و الخراز در حومه جنوبی الرقه را نشان می دهد.

بر اساس گزارش رسانه ها، ارتش سوریه در محور السخنه به همراه متحدانش به پیشروی به سوی این شهر از دو محور شرقی و غربی ادامه می دهد و یک منبع نظامی سوری از تسلط ارتش سوریه بر تپه ام خصم و کوه القلیلات در جنوب غرب السخنه خبر داده است.

این منبع نظامی به پیشروی در محور شرقی و تثبیت نقاط در مسافت یک کیلومتری جنوب شرق السخنه اشاره کرده است.

در محور جب الجراح در جنوب الرقه نیز ارتش سوریه بر البغلیه در حومه شرقی حمص مسلط و مواضع داعش در مناطق رجم قاسم و رجم الضیعه به محاصره درآورده اند.

به نظر می رسد که هدف ارتش سوریه در حال حاضر تسلط بر شهر راهبردی السخنه به عنوان بزرگترین مرکز داعش در البادیه سوریه است به نظر می رسد که هدف ارتش سوریه در حال حاضر تسلط بر شهر راهبردی السخنه به عنوان بزرگترین مرکز داعش در البادیه سوریه است زیرا سیطره بر این شهر دروازه عبور به سوی مناطق غربی حومه دیرالزور است تا محاصره داعش بر شهر دیرالزور شکسته شود.

ارتش سوریه تاکنون بر اساس گزارش رسانه ها بر بیش از ۴۰ درصد از استان الرقه مسلط شده است و این پس از تسلط بر مساحت زیادی در حومه غربی، جنوب غربی و جنوبی الرقه است. ارتش سوریه جاده الرصافه-اثریا و مناطق زیادی در اطراف آن را به کنترل خود درآورده است.

در حومه شرقی نیز همانطور که گفته شد ارتش سوریه بر مناطق زیادی مسلط شده است. ارتش سوریه پس از سیطره کامل بر حومه شرقی حلب و بیرون کردن داعشی ها به به سوی الرقه در حال حرکت است.