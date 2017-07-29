۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

معاون حوزه هنری کشور تاکید کرد؛

ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث پردیس سینمایی در بروجرد

بروجرد - معاون اداری و مالی حوزه هنری کشور بر ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث پردیس سینمایی در بروجرد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا معین‌بخش ظهر شنبه در جلسه با فرماندار و نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بیان اینکه بروجرد قطب فرهنگی غرب کشور محسوب می شود اظهار داشت: در این رابطه متاسفانه زیر ساخت های فرهنگی این شهرستان مطلوب نبوده و نیاز به توجه بیشتری دارد.

وی بر ضرورت احداث پردیس سینمایی در این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: در پردیس های سینمایی به صورت همزمان چند فیلم به نمایش گذاشته می شود و با توجه به نیاز مخاطبان در این حوزه باید با برنامه ریزی لازم یک پردیس سینمایی در بروجرد احداث کرد.

معاون اداری و مالی حوزه هنری کشور با اشاره به موضوع بازسازی سینما فلسطین بروجرد بیان داشت: بودجه این اقدام در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و باید از این طریق اقدامات لازم را برای بازسازی سینماها انجام داد.

معین بخش با بیان اینکه می توان با تغییر کاربری سینما آزادی بروجرد به تجاری، معادل هزینه آن را برای نوسازی سینما فلسطین این شهر هزینه کرد گفت: در این راستا باید زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث پردیس سینمایی بروجرد فراهم شود.

وی همچنین از نوسازی صندلی های سینما فلسطین بروجرد در اسرع وقت خبر داد.

