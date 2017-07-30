خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها - محسن صفایی: بر اثر وقوع آتش‌سوزی در اسکله بندر گنگان خسارت‌های بسیار زیادی به شناورهای مستقر در اسکله وارد شد. در این آتش‌سوزی ۱۲ قایق آسیب جدی دیدند که ۱۰ قایق دارای مجوز تفریحی، یک قایق دارای مجوز صیادی و یک قایق نیز بدون مجوز بوده است.

به دنبال وقوع این آتش‌سوزی، نشست کمیته مدیریت بحران در کنگان برگزار شد و مصوباتی داشت که انتظار می‌رود این مصوبات هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

طراحی ناقص سیستم اطفاء حریق در اسکله کنگان

فرماندار شهرستان کنگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای مصوبات آتش سوزی اسکله بندر کنگان اظهار داشت: خوشبختانه حداکثر مصوبات جلسه مدیریت بحران انجام شده است و اقدامات پیشگیرانه نیز توسط دستگاه های اجرایی در شهرستان کنگان در دستور کار قرار دارد.

عبدالنبی یوسفی با اشاره به حادثه آتش سوزی اخیر در اسکله بندر کنگان ابراز داشت: بعد از این اتفاق به دنبال بازگشت آرامش میان ملوانان، صیادان و مردم بوده‌ایم و مردم نیز همکاری بسیار مثبتی با ما داشته‌اند و امیدواریم مشکلات یکی پس از دیگری رفع شوند.

وی افزود: مطمئناً ضعف‌های زیادی در خصوص آتش‌سوزی در اسکله بندر کنگان وجود داشت که ابعاد حادثه اینقدر گسترده و پراکنده شد و مسلماً اگر سیستم آتش نشانی و تجهیزات بهتری داشتیم این اتفاقات رخ نمی‌داد.

یوسفی خاطرنشان کرد: هر کسی در این باره در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده باشد بایستی پاسخگوی مردم بوده و هیچ قصوری بخشودنی نیست.

وی افزود: مردم نیز باید با رعایت موارد ایمنی از به‌وجود آمدن زمینه حوادث جلوگیری کنند و امیدواریم این اتفاق درس عبرتی برای همگان باشد.

فرماندار کنگان با بیان اینکه در مهار آتش سوزی اسکله کنگان ۱۵ دستگاه خودرو آتش نشانی دخیل بودند؛ ابراز داشت: در مهار آتش سوزی، مسئله زمان بسیار حیاتی است و اگر این امکانات در مجموعه اسکله و شهرستان وجود داشت این حادثه به راحتی و در ابعاد بسیار کوچکتر مهار می‌شد.

انجام مطالعه سیستم اطفاء حریق در اسکله

یوسفی وقوع انفجار در پمپ بنزین اسکله در زمان آتش سوزی را محتمل دانست و ابراز داشت: با توجه به نزدیک‌بودن پمپ بنزین به مراکز تجاری و مرکز شهر و در صورت رسیدن آتش به مخزن بنزین تبعات گسترده‌ای دامن‌گیر این اتفاق می‌شد که خوشبختانه با درایت آتش‌نشان‌ها این اتفاق رخ نداد.

فرماندار کنگان ابراز داشت: طبق مصوبات جلسه قبل خودرو آتش نشانی که از ۲ سال قبل در اداره بندر مرکز استان وجود داشت به شهرستان کنگان انتقال یافت و همچنین ۸ نیرو به اداره بندر کنگان افزوده شدند که هم اکنون در حال گذراندن دوره های آموزشی هستند.

وی افزود: ضعف در موتورخانه پمپاژ آب قابل پذیرش نیست و شرکتی که سیستم اطفاء حریق اسکله را طراحی کرده است بایستی جوابگو بوده و نسبت به تقویت آن اقدام کند. همچنین مطالعه سیستم اطفاء حریق در سرتاسر اسکله انجام شده است و امیدواریم با تقویت آن دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

پرداخت سریع خسارت توسط بیمه

یوسفی با اشاره به وجود چند لاشه لنج سوخته در حوضچه اسکله کنگان افزود: امکان برخورد شناورهای دیگر با این لاشه‌ها وجود دارد و پاکسازی و لایروبی اسکله باید به سرعت انجام گیرد.

وی افزود: شناور آتش‌خوار به طور موقت در اسکله مستقر شده است و با کمک اداره بندر استان بوشهر به دنبال تهیه شناور آتش خوار برای مهمترین بندر تجاری استان بوشهر هستیم.

وی گفت: در گذشته مطالعاتی انجام شده و مصوباتی صورت گرفته بود که اگر امروز اجرایی شده بودند شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم و امیدواریم با اجرای مصوبات اخیر از حوادث آینده پیشگیری کنیم.

فرماندار کنگان با تقدیر از بیمه ایران ابراز داشت: سرعت بیمه ایران در پرداخت ۴۸ ساعته خسارت لنج‌های تحت پوشش که در این حادثه آسیب دیده بودند قابل تقدیر و مثال زدنی است و از سایر شرکت‌های بیمه‌ای نیز انتظار داریم خسارت‌های وارده را در اسرع وقت پرداخت کنند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه بیمه در چنین حوادثی گفت: مردم و همه اقشار جامعه باید به این باور برسند که بیمه هزینه نیست و یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای آسودگی خیال و آرامش در زندگی همگان است.

یوسفی گفت: امیدواریم فرهنگ بیمه به عنوان یکی از مسائل مهم در زندگی مردم تقویت شود.

وی گفت: از اداره شیلات نیز انتظار داریم ساماندهی شناورها و قایق های بدون مجوز با این دیدگاه که رفاه مردم در نظر گفته شود را در اولویت کاری خود قرار دهد.

شناور آتش‌خوار در انتظار تامین بودجه



سرپرست جدید اداره بندر کنگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت : علت اصلی حادثه ایجاد جرقه و آتش سوزی در پمپ آب بنزینی موجود در یکی از شناورها بود که به مرور آتش به سایر شناورها سرایت کرد.

مهدی عمواحمدی افزود: شناور مذکور به مدت یک سال غیرفعال بوده و صاحبان آن برای جلوگیری از غرق شدن لنج در اسکله به صورت مداوم پمپ تخلیه آب را روشن گذاشته بودند.

وی افزود: تا پیش از این نیز استفاده از پمپ های بنزینی برای تخلیه آب مجاز نبود و از این پس نیز تدابیر سخت تری برای جلوگیری از این کار اتخاذ خواهیم کرد.

وی گفت: خودرو آتش نشانی به همراه نیروهای مورد نیاز اداره بندر بعد از روز حادثه در اسکله کنگان استقرار یافته اند.

عمو احمدی گفت: تاورها و پمپ‌های اطفاء حریق در اسکله نیز جوابگو نیست و این تاورها باید برد ۶۸ متری را پوشش دهند که نیاز به تقویت دارد.

وی افزود: مطالعات برای اجرای سیستم اطفاء حریق انجام شده است و پهنه اسکله برای تردد خودرو آتش نشانی کافی نیست به همین دلیل بایستی هایدرانت آتش‌نشانی و لاین کشی آب تا انتهای اسکله انجام گیرد.

وی افزود: همچنین آلودگی‌های مربوط به آتش سوزی اخیر بایستی از درون اسکله جمع آوری شود که این امر در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره بندر کنگان گفت: با تمامی شرکت‌های بیمه‌ای که شناورهای مستقر دراسکله کنگان را تحت پوشش قرار داده‌اند مکاتبه انجام شده تا در اسرع وقت خسارات صیادان و تجار پرداخت شود.

وی گفت: شناور آتش خوار نیز تا زمان تامین بودجه مورد نیاز به طور موقت در اسکله کنگان مستقر شده است.

نابودی ۱۲ قایق صیادی و تفریحی

رئیس اداره شیلات شهرستان کنگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه قایق‌های صیادی تحت نظارت اداره شیلات هستند از همان لحظات اولیه لیستی از قایق‌های صیادی تهیه شد که در این بین ۱۲ قایق آسیب جدی دیدند که ۱۰ قایق دارای مجوز تفریحی، یک قایق دارای مجوز صیادی و یک قایق نیز بدون مجوز بوده است.

علیرضا مکاریان گفت: قایق‌های بدون مجوز و بدون هویت تا پایان ماه جاری ساماندهی و تبدیل وضعیت خواهند شد. همچنین از این تعداد ۳۰ درصد از قایق ها مجوز صیادی اخذ خواهند کرد.

وی ابراز داشت: بعد از وقوع حادثه تیمی از بخش HSE شرکت نفت استان برای جانمایی مجدد پمپ بنزین اسکله بندر کنگان اعزام شدند که پس از انجام بررسی های لازم تصمیم بر این شد که جایگاه سوخت در ضلع غربی اسکله از سمت پارک ساحلی مستقر شود.

لاشه لنج‌های غرق شده خطر بزرگی برای سایر شناورها است

عضو هیات مدیره شورای لنجداران کنگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : متاسفانه بیمه‌ها با قیمت واقعی، شناور را بیمه نمی‌کنند و این امر برای لنجداران بسیار گران تمام می شود.

جمیل محیسن گفت: انتظار داریم شرکت های بیمه ای میزان فرانشیز را کاهش دهند.

وی با تقدیر از بیمه ایران به جهت تسریع در پرداخت خسارت یکی از شناورها، گفت: امیدواریم سایر شرکت های بیمه ای نیز پرداخت خسارت به لنجداران را تسریع بخشند.

وی گفت: حذف لاشه شناورها خصوصاً شناوری که در مرکز حوضچه غرق شده است از ضروریات فعلی اسکله به شمار می رود؛ چون با برخورد هر شناور و لنج دیگری با آن باید انتظار وقوع حادثه دیگری داشت.

پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال خسارت به کنگانی‌ها

مدیرکل بیمه ایران استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستور صریح مدیرعامل بیمه ایران پس از حادثه آتش سوزی در اسکله کنگان؛ پرداخت خسارت در سریع‌ترین زمان به لنجداران بود.

سید یحیی موسوی گفت: ۴۸ ساعت پس از تحویل مدارک توسط آقای احمدی از افرادی که در این حادثه خسارت دیده بود، اعتبار مورد نظر جهت پرداخت تامین شد.

وی افزود: توصیه ما به صاحبان شناورها این است که سرمایه و لنجی را که به زحمت به دست آورده اید و مانند فرزند خود دوستش دارید؛ بیشتر مورد توجه قرار دهید و با بیمه کردن آن آسایش خود را تامین کنید.

موسوی با ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی اسکله کنگان گفت: بسیار خرسندم که تعداد زیادی از لنج های خسارت دیده بیمه بوده‌اند و امیدواریم مسئولین استانی حساسیت بیشتری در بحث بیمه به خرج دهند.

وی با اشاره به جمله معروف «حادثه خبر نمی‌کند» اذعان داشت: بیمه ایران در سال گذشته در شهرستان کنگان قریب به ۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت خسارت داشته است و این امر نشان دهنده لزوم فرهنگ سازی در خصوص بیمه و انتقال آن به مردم است.