به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیر و کمان جهانی لهستان امروز (شنبه) با برگزاری دیدارهای حذفی در بخش انفرادی بانوان و میکس پیگیری شد.

در چارچوب این بخش از رقابت‌ها، پریسا براتچی در مصاف با نماینده مکزیک با نتیجه ۱۴۰ بر ۱۴۵ شکست خورد؛ این دیدار در مرحله اول حذفی برگزار شد و بدین‌ترتیب با توجه به نتیجه به دست آمده، براتچی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این کماندار کشورمان با کسب جایگاه بیستم، از مرحله مقدماتی صعود کرده بود.

همچنین در بخش میکس تیم ایران با ترکیب اسماعیل عبادی و پریسا براتچی مقابل کلمبیا در مرحله اول حذفی شکست خورد و حذف شد؛ این تیم با از پیش رو برداشتن استرالیا و لهستان، از مرحله مقدماتی صعود کرده بود.

با حذف پریسا براتچی و تیم میکس ایران، اسماعیل عبادی تنها نماینده باقی‌مانده کشورمان در جدول مسابقات تیر و کمان جهانی لهستان است؛ وی که با کسب جایگاه هفتم از مرحله مقدماتی صعود کرده بود، در دور نخست حذفی با قرعه استراحت روبرو شده است.