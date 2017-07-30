اعتبارات شهرستان با محوریت اقتصاد مقاومتی هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه شنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان قروه با محوریت توزیع اعتبارات، اظهار داشت: اعتبارات بنابر الزامات قانون بودجه در دو بخش تملک دارایی سرمایه و ماده ۱۸۰ می باشد که با در نظر گرفتن اولویت ها توزیع می شود.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به صورت جمعی بوده و در چهار مرحله و در طول سه ماه صورت می گیرد خواستار پیگیری مدیران در خصوص تخصیص صد در صدی اعتبارات به ویژه برای پروژه های ضروری شد.

وی میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای شهرستان را در مجموع ۵۱ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: از این میزان ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن از محل ماده ۱۸۰ و مابقی هم از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه می باشد.

کولانی با بیان اینکه از میزان اعتبار تملک دارایی سرمایه نزدیک به دو میلیارد تومان سهم ۵ درصدی کمک های فنی و اعتباری برای بخش کشاورزی است، افزود: با کسر این مبلغ، اعتباری که باید میان ادارات شهرستان توزیع شود بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان می باشد که انتظار می رود در راه توسعه منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی شهرستان در بخش آب است، از اولویت بندی در توزیع اعتبارات گفت و تأکید کرد: یکی از دلایل مهم بحران آب در منطقه مربوط به فرسودگی شبکه های آبیاری و آبرسانی می باشد لذا بازسانی و بهسازی این مسئله می تواند در رفع بحران آب و صرفه جویی مؤثر واقع شود.

کولانی معضل دیگر شهرستان را برای در نظر گرفتن اعتبار لازم، مربوط به شهرک های صنعتی و تکمیل زیرساخت آن ها برای جذب سرمایه گذار دانست.

فرماندار قروه بر انجام دادن کارهای ریشه ای تأکید کرد و یادآور شد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید به دنبال فراهم کردن بسترهای لازم برای رونق تولید باشیم لذا ورود به این حوزه و بهسازی شهرک های صنعتی پیش نیاز توسعه است.